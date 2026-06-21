Mantiene Cruz Roja Piedras Negras centro de acopio para apoyar a familias afectadas por inundaciones

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Piedras Negras
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    Mantiene Cruz Roja Piedras Negras centro de acopio para apoyar a familias afectadas por inundaciones
    El puesto de coordinación y las unidades de emergencia permanecieron activas durante las labores de auxilio tras las lluvias registradas en Piedras Negras. REDES SOCIALES

La institución informó que desplegó cuatro ambulancias y 16 paramédicos durante la emergencia provocada por las lluvias registradas la semana pasada

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Cruz Roja Mexicana, delegación Piedras Negras, mantiene activo un centro de acopio para reunir ayuda destinada a las familias afectadas por las lluvias e inundaciones registradas recientemente en la ciudad.

De acuerdo con información difundida por la institución, el centro de acopio permanecerá abierto durante aproximadamente dos semanas en las instalaciones de la delegación, ubicadas en la colonia Nísperos. El objetivo es reunir apoyos para las personas que sufrieron pérdidas materiales a causa de la contingencia.

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Según se informó, actualmente se reciben alimentos no perecederos, productos de higiene personal, artículos de limpieza, ropa y calzado en buen estado, así como otros insumos que permitan atender las necesidades básicas de las familias damnificadas. La recepción de donativos se realiza las 24 horas en el área de ambulancias de la delegación.

En una publicación realizada en sus redes sociales, la Cruz Roja detalló que, tras las intensas lluvias registradas la semana pasada en Piedras Negras, activó su respuesta de emergencia con cuatro ambulancias y un equipo integrado por 16 paramédicos para atender la contingencia.

Asimismo, señaló que durante la jornada se apoyó en el traslado de personas en situación vulnerable que quedaron atrapadas o resultaron afectadas por las inundaciones, llevándolas al albergue municipal habilitado por Protección Civil. También se brindó atención prehospitalaria y asistencia a personas con padecimientos crónicos que requerían valoración médica.

$!El centro de acopio de la Cruz Roja en Piedras Negras inició operaciones ayer y permanecerá abierto durante aproximadamente dos semanas para recibir ayuda destinada a las familias afectadas por las inundaciones.
El centro de acopio de la Cruz Roja en Piedras Negras inició operaciones ayer y permanecerá abierto durante aproximadamente dos semanas para recibir ayuda destinada a las familias afectadas por las inundaciones. REDES SOCIALES

La institución informó que personal y voluntarios serán los encargados de recibir, clasificar y organizar los donativos para posteriormente distribuirlos entre las familias que requieran apoyo. Además, reiteró que continuará atenta ante cualquier situación de emergencia derivada de las afectaciones ocasionadas por las lluvias en la región.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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