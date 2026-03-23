Mascarillas dentales podrían afectar la salud bucal, advierte odontóloga nigropetense

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Piedras Negras
/ 23 marzo 2026
    Mascarillas dentales podrían afectar la salud bucal, advierte odontóloga nigropetense
    Las prótesis dentales de silicona que se comercializan de manera masiva y a bajo costo, lejos de mejorar la salud bucal pueden generar complicaciones. ARCHIVO

Odontóloga advierte que prótesis dentales económicas pueden causar infecciones y daños por mala adaptación; recomienda atención profesional

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-– Las prótesis dentales de silicona, conocidas popularmente como “mascarillas dentales” o Snap on Smile, que se comercializan de manera masiva y a bajo costo, lejos de mejorar la salud bucal pueden generar complicaciones que terminan siendo más costosas, advirtió la odontóloga nigropetense familiar Karla Lucio.

Aunque estos productos prometen una sonrisa más estética al disimular dientes manchados, desalineados, fracturados o con espacios, su uso prolongado puede provocar infecciones debido a la acumulación de bacterias, explicó la especialista.

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“Estas mascarillas están fabricadas en medidas estándar, lo que ocasiona que muchas personas se decepcionen al recibirlas, pues no se ajustan a su dentadura. Cada boca es distinta; quien ha perdido piezas dentales debe acudir con un profesional para recibir el tratamiento adecuado”, señaló Lucio.

La odontóloga subrayó que la publicidad atractiva y los precios accesibles han llevado a muchas personas a adquirirlas sin considerar los riesgos. Sin embargo, los testimonios confirman que en la mayoría de los casos no se adaptan correctamente.

“No todos tenemos la misma estructura ósea ni la misma altura en la boca. Estas prótesis prediseñadas terminan lastimando los tejidos y favoreciendo infecciones, lo que genera un gasto mayor a largo plazo”, añadió.

Finalmente recomendó que quienes deseen mejorar su sonrisa o reponer piezas dentales consulten a un especialista. Aunque los tratamientos profesionales pueden resultar costosos, actualmente muchos odontólogos ofrecen facilidades de pago en parcialidades.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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