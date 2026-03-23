Impulsa Arca Continental acciones por el agua en Coahuila

Como parte de esta estrategia en Coahuila , la empresa ha impulsado iniciativas orientadas a mejorar el acceso al agua y fomentar su uso responsable en los hogares.

En el año en que Arca Continental cumple 100 años como el primer embotellador de Coca-Cola en México , la compañía reafirmó, en el marco del Día Mundial del Agua , su estrategia de seguridad hídrica de largo plazo, enfocada en impulsar la disponibilidad del recurso a través de acciones en sus operaciones, el entorno natural y las comunidades.

Entre ellas destaca la entrega de más de 42 mil regaderas ecológicas en el estado, que permiten reducir el consumo doméstico hasta en un 60 por ciento, al utilizar apenas 3.8 litros de agua por minuto, frente a más de 10 litros de una regadera convencional.

Además, se han instalado 16 sistemas de captación pluvial en escuelas, beneficiando a más de 4,500 alumnos, lo que contribuye a mejorar el acceso al agua en espacios educativos.

En complemento, se ha fortalecido el acceso al recurso mediante soluciones como un camión potabilizador, con el que se han donado más de 128 mil litros de agua potable en beneficio de comunidades de la entidad.

Las iniciativas también incluyen acciones de conservación en el Cañón de San Lorenzo, donde se cuenta con infraestructura que permite captar hasta 1,500 metros cúbicos de agua, beneficiando tanto a visitantes como a la población vecina.

La estrategia de seguridad hídrica de Arca Continental contempla acciones enfocadas en el uso eficiente del agua, la conservación de fuentes y el acceso al recurso para las futuras generaciones, como parte de su compromiso de generar valor compartido en las comunidades donde opera.