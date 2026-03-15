Muere bebé de un año tras caer en bote con agua en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 15 marzo 2026
    Muere bebé de un año tras caer en bote con agua en Piedras Negras
    La menor fue trasladada de emergencia a la Clínica 11 del IMSS, donde médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales. REDES SOCIALES

Una bebé de un año y tres meses murió luego de caer presuntamente en un bote con agua en un domicilio de la colonia Villarreal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una tragedia familiar se registró en la colonia Villarreal de Piedras Negras, donde una bebé de apenas un año y tres meses de edad perdió la vida luego de sufrir un accidente doméstico dentro de su vivienda.

La menor, identificada como Juliana “N”, presuntamente cayó en un bote con agua al interior del domicilio, aparentemente tras un descuido de los adultos que se encontraban en el lugar, de acuerdo con los primeros reportes.

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Al percatarse de la situación, familiares de la pequeña la trasladaron de inmediato a la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con la esperanza de que recibiera atención médica de urgencia.

Sin embargo, al arribar al hospital, personal médico confirmó que la menor ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para iniciar las diligencias.

Tras el reporte, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del fallecimiento e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

De igual manera, personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) intervino en el caso para realizar las indagatorias correspondientes y determinar si existió alguna situación de riesgo o negligencia en el cuidado de la menor.

Como parte del procedimiento, las autoridades abrirán una carpeta de investigación y analizarán si los padres o responsables de la bebé pudieran enfrentar el delito de omisión de cuidados, en caso de confirmarse alguna irregularidad.

Mientras tanto, el caso permanece bajo investigación para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos dentro del domicilio y deslindar responsabilidades.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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