Impulsan en Ramos Arizpe acciones para fortalecer el desarrollo y la participación de las mujeres

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe impulsa diversas iniciativas dirigidas a fortalecer el bienestar, la capacitación y la participación social de las mujeres, mediante programas formativos, acompañamiento institucional y actividades de reflexión comunitaria.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que generar oportunidades y mejores condiciones de igualdad para las mujeres es una prioridad para su administración.

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“En Ramos Arizpe estamos convencidos de que cuando las mujeres tienen oportunidades, herramientas y respaldo institucional, toda la comunidad avanza. Por eso seguimos impulsando programas que les permitan prepararse, emprender y contar con acompañamiento cuando lo necesiten”, expresó.

El edil agregó que estas acciones se desarrollan con el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila, lo que permite ampliar el alcance de las políticas públicas dirigidas a este sector.

ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y ESPACIOS DE REFLEXIÓN

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, encabezó una serie de actividades orientadas a promover el respeto a los derechos de las mujeres.

Entre ellas destacó el encendido de la Presidencia Municipal en color morado, símbolo internacional de la lucha por la igualdad de género, además de una exposición artística colectiva, un bailatón con causa y una feria de emprendedoras locales, donde mujeres del municipio presentaron y comercializaron sus productos.

Asimismo, se realizó la conferencia “Los siete códigos de la felicidad”, impartida por el conferencista internacional Jesús Eduardo Tobías Páder en el Teatro de la Ciudad Eulalio Gutiérrez.El evento reunió a alrededor de 500 mujeres, entre empresarias, estudiantes, emprendedoras e integrantes de organizaciones civiles, en un espacio dedicado al crecimiento personal y al bienestar emocional.

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO LEGA

Por su parte, la directora del Instituto Municipal de la Mujer de Ramos Arizpe, Gabriela Chávez Zamora, informó que desde esta dependencia se desarrollan acciones permanentes para fortalecer la autonomía de las mujeres.

Entre ellas se encuentra la incorporación de mujeres del municipio al programa estatal “Preparatoria Mujeres Echadas Pa’delante” de Inspira Coahuila, el cual abre oportunidades educativas para quienes desean concluir o continuar sus estudios.

También se realizan capacitaciones prácticas orientadas al autoempleo, como un curso reciente de impermeabilización impartido en las instalaciones del instituto, donde las participantes aprendieron técnicas que pueden representar una alternativa de ingreso.

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A la par, se han desarrollado pláticas y actividades de sensibilización en empresas e instituciones educativas, con las que se ha beneficiado a más de 3 mil 500 mujeres en Ramos Arizpe.

El instituto también brinda acompañamiento jurídico gratuito en casos relacionados con pensión alimenticia o divorcio, así como orientación para solicitar medidas de protección cuando es necesario.

Estas acciones se complementan con la implementación de los Puntos Violeta, una estrategia estatal que promueve espacios seguros para las mujeres y que se desarrolla en coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila.

Con estas iniciativas, el Gobierno Municipal busca fortalecer la participación de las mujeres en la vida pública, impulsar su autonomía y construir una comunidad más justa e igualitaria.