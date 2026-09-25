Muere hombre agredido a batazos; ahora investigan a su agresor por homicidio en Piedras Negras, Coahuila

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Piedras Negras
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    Muere hombre agredido a batazos; ahora investigan a su agresor por homicidio en Piedras Negras, Coahuila
    Feliciano “N” murió este viernes en el Hospital Salvador Chavarría tras permanecer internado desde el 15 de septiembre, en Piedras Negras. ARCHIVO

La víctima permanecía en el Hospital Salvador Chavarría desde el 15 de septiembre; el presunto agresor continúa recluido

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La muerte de Feliciano “N” registrada este viernes, y quien permanecía hospitalizado desde el 15 de septiembre tras una agresión en la colonia Doña Irma, de Piedras Negras, llevará la investigación de lesiones graves a homicidio doloso, informó Rogelio Gómez, coordinador de Ministerios Públicos. William “N”, señalado como probable participante, continúa recluido.

La víctima, identificada como Feliciano en el reporte sobre su fallecimiento, murió la madrugada de este viernes 25 de septiembre en el Hospital General “Dr. Salvador Chavarría”, después de 10 días de hospitalización.

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El ataque ocurrió la noche del 15 de septiembre y le provocó lesiones graves en la cabeza que requirieron atención hospitalaria. Su fallecimiento modifica el alcance de las diligencias que se habían iniciado para esclarecer la agresión.

Durante la audiencia inicial, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para resolver la situación jurídica del imputado. El juez dispuso que permaneciera bajo prisión preventiva y la continuación de la audiencia quedó programada para este viernes.

Gómez explicó que la investigación estaba abierta en contra de William “N” por lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida. Con el deceso, la autoridad incorporará los elementos correspondientes para sustentar una imputación por homicidio doloso.

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Como parte de las indagatorias, agentes realizaron un cateo en una vivienda de la avenida Román Cepeda, en la colonia Buena Vista Sur, donde aseguraron dos bates de aluminio. Los objetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su incorporación a la investigación sobre la agresión.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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