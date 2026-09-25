Gobierno de México expropia 14 hectáreas en Coahuila para escriturar terrenos ocupados

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    Gobierno de México expropia 14 hectáreas en Coahuila para escriturar terrenos ocupados
    Gobierno de México expropia 14 hectáreas en Coahuila para regularizar asentamientos y entregar certeza jurídica a sus habitantes. VANGUARDIA/ARCHIVO

El Gobierno de México expropió 14 hectáreas del ejido Matamoros, Coahuila, para regularizar terrenos ocupados y permitir que sus habitantes obtengan títulos legales de propiedad

El Gobierno de México publicó este viernes 25 de septiembre un decreto para expropiar 14 hectáreas y 356 metros cuadrados pertenecientes al ejido Matamoros, en Coahuila. La medida tiene como objetivo regularizar terrenos donde actualmente existen asentamientos humanos y avanzar en la entrega de títulos legales de propiedad.

De acuerdo con el decreto difundido en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la superficie corresponde a tierras de uso común distribuidas en dos zonas identificadas como asentamientos humanos. La superficie pasará al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), organismo encargado de llevar adelante el proceso de regularización.

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La disposición establece que la expropiación se realiza por causa de utilidad pública y contempla acciones para dar certeza jurídica a las personas que actualmente ocupan los solares. El decreto entró en vigor este mismo viernes, tras su publicación oficial.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS TERRENOS EXPROPIADOS?

Con la incorporación de la superficie al patrimonio del INSUS, el instituto podrá vender a los habitantes los solares que actualmente ocupan, con el propósito de que puedan avanzar en la regularización y titulación legal de sus terrenos.

También podrá comercializar los lotes que permanezcan desocupados entre las personas que soliciten uno. De manera adicional, el decreto contempla la posibilidad de donar áreas destinadas a infraestructura, equipamiento y servicios urbanos o municipales.

El documento no establece la construcción de nuevas viviendas ni señala cuántas familias podrían recibir escrituras. El alcance de la medida está relacionado principalmente con la regularización de la tenencia de la tierra y la formalización jurídica de los predios.

El proceso no significa que las escrituras se entreguen de manera inmediata. La venta, regularización y posterior titulación de cada solar deberán realizarse en etapas posteriores conforme a los procedimientos correspondientes.

EL EJIDO RECIBIRÁ MÁS DE 1.6 MILLONES DE PESOS

Como parte de la expropiación, el Gobierno federal deberá cubrir una indemnización de 1 millón 602 mil 818 pesos con 64 centavos por la superficie afectada. El monto fue determinado mediante un avalúo federal.

El INSUS tendrá que acreditar el pago o cubrirlo con recursos de su presupuesto antes de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ejecute la expropiación y tome posesión definitiva de los terrenos.

El procedimiento tiene antecedentes de varios años. La asamblea ejidal autorizó la regularización de los terrenos en 2015 y ratificó esa decisión en 2017. Posteriormente, en 2018, el entonces organismo responsable solicitó formalmente la expropiación.

Los trabajos técnicos y de medición realizados posteriormente permitieron definir la superficie que finalmente quedó incluida en el decreto publicado este viernes.

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DATOS CURIOSOS

· La superficie expropiada equivale a 14 hectáreas y 356 metros cuadrados.

· Los terrenos eran tierras de uso común del ejido Matamoros.

· El avalúo estableció una indemnización de 1,602,818.64 pesos.

· El proceso para regularizar los terrenos tiene antecedentes desde 2015.

· El decreto contempla la venta de solares ocupados, la comercialización de lotes vacantes y la donación de áreas para servicios e infraestructura urbana.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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