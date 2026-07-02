Necropsia confirma muerte natural de velador hallado en colegio de Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Necropsia confirma muerte natural de velador hallado en colegio de Piedras Negras
    Una vez finalizados los procedimientos legales y periciales, el cuerpo del trabajador fue entregado a sus familiares para que realizaran los servicios funerarios correspondientes. ARCHIVO

Tras concluir los estudios periciales, el cuerpo fue entregado a sus familiares y la carpeta de investigación quedó cerrada al no existir indicios de un delito

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La muerte del hombre localizado sin vida al interior de un plantel educativo de la colonia Roma, en Piedras Negras, quedó esclarecida luego de que la necropsia practicada por especialistas determinó que falleció a consecuencia de un infarto agudo al miocardio, descartándose cualquier indicio de violencia.

La víctima fue identificada como Francisco ¨N¨, de 76 años de edad y originario del estado de Veracruz, quien laboraba desde hacía varios años como velador del Instituto Esperanza, ubicado en el cruce de las calles San Luis y Jalisco.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/vinculan-a-proceso-a-acusado-por-privacion-ilegal-de-la-libertad-en-piedras-negras-GP21844929

El hallazgo ocurrió durante la mañana del martes, cuando fue reportada la presencia del trabajador sin signos vitales dentro de las instalaciones del colegio. Tras el aviso, se realizaron las diligencias correspondientes y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

El estudio forense permitió establecer que la causa del fallecimiento fue un infarto agudo al miocardio, por lo que quedó descartada la participación de terceras personas o la existencia de lesiones relacionadas con un hecho delictivo.

Con los resultados obtenidos, la carpeta de investigación fue concluida al confirmarse que el deceso ocurrió por causas naturales, sin que existieran elementos para iniciar un procedimiento penal.

La información fue confirmada por el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, quien indicó que las investigaciones desarrolladas tras el reporte coincidieron con los resultados emitidos por los médicos forenses.

Una vez concluidos los estudios periciales y cumplidos los procedimientos legales, el cuerpo fue entregado a sus familiares para que realizaran los servicios funerarios correspondientes.

Francisco desempeñaba labores de vigilancia nocturna en el Instituto Esperanza desde hacía varios años. De acuerdo con la información proporcionada, anteriormente residió en Estados Unidos, de donde fue deportado antes de establecerse nuevamente en México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/aseguran-arsenal-y-presunta-droga-durante-cateo-en-castanos-AP21844774

El caso quedó cerrado luego de que la autoridad ministerial descartó la comisión de algún delito, al determinarse que la muerte fue consecuencia de un problema cardíaco y no de circunstancias relacionadas con violencia o intervención de terceros.

Con ello, las diligencias iniciadas tras el hallazgo del cuerpo concluyeron oficialmente, sin que existan elementos que apunten a un hecho criminal, por lo que el expediente fue archivado conforme a los resultados de la necropsia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Seguridad

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las dominadas de Trump

Las dominadas de Trump
true

Cómo NO evitar una tragedia. Manual de la 4T
true

POLITICÓN: Nuevo escenario del T-MEC pone a prueba al gobierno de Coahuila

El fiscal Federico Fernández Montañez informó que las denuncias ciudadanas recabadas durante los recorridos ya derivaron en cateos y operativos en distintos sectores de Saltillo.

Denuncias ciudadanas en recorridos ya derivaron en cateos y atención de puntos de riesgo: Fiscalía de Coahuila
El alcalde Javier Díaz recordó que este año se invierten mil 100 millones de pesos para fortalecer el equipamiento, la tecnología y la infraestructura de seguridad en Saltillo.

Refuerzan vigilancia en el oriente de Saltillo con operativo coordinado entre los tres órdenes de gobierno
Un video creado con Inteligencia Artificial muestra a Gilberto Mora llamando a su mamá para pedir permiso de jugar contra Inglaterra, mientras Guillermo Ochoa, a quien llama “Don Memo”, lo acompaña.

‘Don Memo y Morita’... mira el tierno video animado de Gilberto Mora pidiendo permiso a su mamá para jugar contra Inglaterra
Desde el 25 de mayo no se reporta un nuevo caso de hantavirus, que se desató en el crucero MV Hondius.

Declara OMS fin del brote de hantavirus
Rusia lanza regularmente ataques combinados con misiles y drones contra la capital ucraniana, y desde hace días circulaban rumores de un nuevo ataque masivo.

Al menos 21 muertos tras el masivo ataque con drones y misiles lanzado por Rusia contra Kiev