Aseguran arsenal y presunta droga durante cateo en Castaños

La diligencia se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Licenciado José López Portillo, luego de que un juez autorizara la orden de cateo dentro de una investigación en curso. La intervención fue resultado de diversas indagatorias relacionadas con temas de seguridad, lo que permitió la ejecución del operativo en ese sector del municipio.

CASTAÑOS, COAH.- Un operativo coordinado derivó en el aseguramiento de un importante arsenal, municiones de distintos calibres, equipo táctico y una sustancia con características similares a la mariguana durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia Independencia Sur, en el municipio de Castaños .

En las acciones participaron elementos de la Policía Municipal del Mando Coordinado de Castaños, la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Estatal y personal del Ejército Mexicano, quienes mantuvieron asegurado el perímetro mientras se desarrollaba la inspección del inmueble.

Durante la revisión, los agentes localizaron un considerable número de armas de fuego de diferentes características. Entre los objetos asegurados se encuentran dos revólveres presuntamente modificados de manera artesanal, un arma larga equipada con mira telescópica, un arma corta de fabricación hechiza y un fusil elaborado de forma casera.

Además, dentro de la vivienda fueron encontrados una réplica de subametralladora, diversas piezas utilizadas para el ensamblaje de un rifle, decenas de cartuchos útiles de distintos calibres y un casquillo percutido, todo lo cual quedó incorporado a la carpeta de investigación.

La inspección también permitió localizar un chaleco táctico de color negro con un parche de la bandera de México, objeto que igualmente fue asegurado como parte de los indicios recabados durante la diligencia.

En otra de las áreas del inmueble, el personal participante encontró una bolsa de plástico que contenía material vegetal seco de color verde con características similares a la mariguana. La sustancia fue asegurada y será sometida a estudios periciales para determinar su composición y confirmar oficialmente de qué se trata.

Concluidas las diligencias, cada uno de los objetos localizados fue embalado conforme a los protocolos de cadena de custodia y puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Los indicios asegurados serán analizados por especialistas, quienes realizarán estudios tanto al armamento como a la sustancia localizada para establecer su origen y determinar si existe alguna relación con hechos delictivos registrados recientemente en la región.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas durante el cateo, mientras que la carpeta de investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias en torno al material asegurado y deslindar las responsabilidades que correspondan.