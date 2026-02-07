Niña de 7 años sufre quemaduras por agua hirviendo en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 7 febrero 2026
    Niña de 7 años sufre quemaduras por agua hirviendo en Piedras Negras
    La menor fue ingresada al Hospital Salvador Chavarría para recibir atención médica. FOTO: ARCHIVO

La menor resultó con quemaduras cuando agua hirviendo se derramó sobre su cuerpo al acercarse a un recipiente con líquido caliente dentro de su vivienda

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una menor de siete años de edad resultó con quemaduras en distintas partes del cuerpo luego de sufrir un accidente doméstico relacionado con agua hirviendo, hecho ocurrido la tarde del viernes en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de la Villa, en Piedras Negras.

De acuerdo con la información disponible, el incidente se registró cuando la madre de la menor se encontraba calentando agua con la finalidad de utilizarla para el baño. Durante esta actividad, la niña se acercó al recipiente que contenía el líquido caliente y, en un descuido, el agua hirviendo cayó sobre su cuerpo.

TE PUEDE INTERESAR: Consulado de México en Eagle Pass ofrecerá apoyo fiscal gratuito los sábados

Como consecuencia del contacto con el líquido, la menor presentó lesiones por quemaduras, principalmente en el área del pecho y uno de los brazos. Ante la situación, familiares solicitaron apoyo médico para su atención inmediata.

La niña, identificada como Monserrat, fue trasladada al Hospital General Salvador Chavarría, donde ingresó para recibir valoración y tratamiento médico especializado. Personal del nosocomio confirmó que la menor presentaba quemaduras en diversas zonas del cuerpo; sin embargo, su estado de salud fue reportado como estable y sin riesgo vital, quedando bajo observación médica.

El caso fue notificado a las autoridades correspondientes, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido al tratarse de una menor de edad. De acuerdo con lo informado, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia asumió la atención del caso para dar seguimiento a la situación y verificar las condiciones en las que ocurrió el accidente.

Hasta el momento, el hecho ha sido catalogado como un accidente doméstico, derivado del manejo de agua caliente dentro del hogar. No se informó sobre la necesidad de trasladar a la menor a otro centro médico ni sobre la gravedad específica de las quemaduras, más allá de las lesiones reportadas en el pecho y el brazo.

Las autoridades no dieron a conocer la aplicación de alguna medida adicional, limitándose a confirmar que el caso quedó bajo seguimiento institucional, conforme a los protocolos establecidos cuando se involucra a menores de edad en incidentes de este tipo.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
Pedro Torres y el fin de una era

Pedro Torres y el fin de una era
true

POLITICÓN: Tras la captura del alcalde de Tequila: ¿ahora sí se va en serio para acabar con la impunidad?
‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila

‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila
Los presuntos responsables intentaron abrir la caja fuerte con una herramienta de corte.

Capturan a cinco presuntos responsables de intento de robo a banco en Saltillo
El 27 de febrero se conocerá el nombre del grupo empresarial que tendrá el control de Altos Hornos de México.

Blindaje judicial en subasta de AHMSA: Ancira y exsocios quedan fuera del proceso

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
Recordar no es solo mirar atrás, sino prepararse para lo que viene.

El cerebro usa nuestros recuerdos para predecir el futuro