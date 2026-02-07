Niña de 7 años sufre quemaduras por agua hirviendo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una menor de siete años de edad resultó con quemaduras en distintas partes del cuerpo luego de sufrir un accidente doméstico relacionado con agua hirviendo, hecho ocurrido la tarde del viernes en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de la Villa, en Piedras Negras.

De acuerdo con la información disponible, el incidente se registró cuando la madre de la menor se encontraba calentando agua con la finalidad de utilizarla para el baño. Durante esta actividad, la niña se acercó al recipiente que contenía el líquido caliente y, en un descuido, el agua hirviendo cayó sobre su cuerpo.

Como consecuencia del contacto con el líquido, la menor presentó lesiones por quemaduras, principalmente en el área del pecho y uno de los brazos. Ante la situación, familiares solicitaron apoyo médico para su atención inmediata.

La niña, identificada como Monserrat, fue trasladada al Hospital General Salvador Chavarría, donde ingresó para recibir valoración y tratamiento médico especializado. Personal del nosocomio confirmó que la menor presentaba quemaduras en diversas zonas del cuerpo; sin embargo, su estado de salud fue reportado como estable y sin riesgo vital, quedando bajo observación médica.

El caso fue notificado a las autoridades correspondientes, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido al tratarse de una menor de edad. De acuerdo con lo informado, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia asumió la atención del caso para dar seguimiento a la situación y verificar las condiciones en las que ocurrió el accidente.

Hasta el momento, el hecho ha sido catalogado como un accidente doméstico, derivado del manejo de agua caliente dentro del hogar. No se informó sobre la necesidad de trasladar a la menor a otro centro médico ni sobre la gravedad específica de las quemaduras, más allá de las lesiones reportadas en el pecho y el brazo.

Las autoridades no dieron a conocer la aplicación de alguna medida adicional, limitándose a confirmar que el caso quedó bajo seguimiento institucional, conforme a los protocolos establecidos cuando se involucra a menores de edad en incidentes de este tipo.

(Con información de medios locales)