‘No se privatizará el SIMAS y el agua está garantizada’: Alcalde de Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 24 abril 2026
    ‘No se privatizará el SIMAS y el agua está garantizada’: Alcalde de Piedras Negras
    En conferencia el mandatario municipal explicó que la intervención policial fue para restablecer el orden administrativo. Josué Rodríguez

Jacobo Rodríguez asegura que el organismo seguirá operando con normalidad.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En medio de la crisis institucional que atraviesa el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, aseguró que el servicio de agua potable está garantizado y que el organismo continuará operando con normalidad en beneficio de la ciudadanía.

El edil descartó de manera tajante cualquier riesgo de privatización, al desmentir versiones que han circulado en los últimos días. Subrayó que el SIMAS seguirá siendo un organismo público y que su administración mantendrá el compromiso de garantizar el acceso al agua como un derecho fundamental.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/atrincheramiento-en-simas-piedras-negras-concluye-con-el-desalojo-forzado-de-lorenzo-menera-PC20222739

Rodríguez también negó la supuesta llegada de 400 millones de pesos al organismo operador, al calificar dicha información como falsa y exhortar a la población a no dejarse llevar por rumores. “No crean en las mentiras”, enfatizó, al reiterar que su gobierno se conducirá con transparencia y responsabilidad.

Respecto a la situación laboral, aseguró que el pago de la nómina de los trabajadores está garantizado y que los empleados recibirán su salario sin retrasos. Añadió que la operatividad del sistema no se verá afectada pese al conflicto reciente.

Sobre los hechos ocurridos en las instalaciones del SIMAS, donde intervino la policía municipal, explicó que la acción respondió a la negativa del entonces responsable del organismo a dejar el cargo. Aclaró que no hubo amenazas, sino una intervención para restablecer el orden administrativo.

El alcalde criticó además la postura de regidores de oposición, particularmente de los partidos Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido del Trabajo (PT), a quienes acusó de obstaculizar el trabajo del gobierno municipal al votar en contra de decisiones clave como la cuenta pública. Consideró que estas acciones responden a intereses políticos más que al bienestar ciudadano.

Finalmente, Rodríguez reiteró su compromiso con la población de Piedras Negras: “No les he fallado y no les voy a fallar”, afirmó, al tiempo que garantizó que su administración continuará impulsando cambios en el SIMAS “le pese a quien le pese”.

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Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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