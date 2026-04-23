Atrincheramiento en SIMAS Piedras Negras concluye con el desalojo forzado de Lorenzo Menera

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Piedras Negras
/ 23 abril 2026
    Atrincheramiento en SIMAS Piedras Negras concluye con el desalojo forzado de Lorenzo Menera
    Lorenzo Menera Sierra es desalojado por la Policía Municipal. El exfuncionario se resistía a reconocer la separación de su cargo y se mantenía atrincherado, situación que complicó la operatividad del organismo. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Tras permanecer 38 horas en las oficinas, el exgerente fue desalojado por la Policía Municipal, poniendo fin a un conflicto que paralizó parcialmente al organismo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tras un prolongado encierro de 38 horas dentro de las oficinas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), Lorenzo Menera Sierra fue finalmente retirado del edificio mediante un operativo de la Policía Municipal.

La intervención puso fin a la resistencia del exgerente, quien se negaba a reconocer su separación del cargo y mantenía un atrincheramiento que paralizó parcialmente la operatividad del organismo.

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DE LA ‘VOLUNTAD PROPIA’ AL DESALOJO FORZADO

Aunque Menera había asegurado que abandonaría las instalaciones por decisión propia para no afectar el servicio, su salida nunca ocurrió. La negativa persistente obligó a las autoridades a ejecutar el desalojo.

Entre empujones y gritos, oficiales escoltaron al exfuncionario desde su despacho hasta la salida principal, cumpliendo con las disposiciones administrativas que le impiden continuar en funciones.

$!El edificio quedó bajo resguardo del contralor municipal para restablecer la operatividad del organismo.
El edificio quedó bajo resguardo del contralor municipal para restablecer la operatividad del organismo. ARCHIVO

DOCUMENTO EN MANO

En medio del operativo, Menera mostró ante medios de comunicación un documento oficial. Lejos de respaldar su permanencia, el escrito resultó ser la notificación de suspensión, la cual él mismo leyó y exhibió públicamente.

CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO

EL INICIO: Menera se atrinchera en las oficinas centrales de SIMAS, alegando que su destitución era ilegal.

LAS 38 HORAS: Durante casi dos días permaneció en el edificio, generando parálisis administrativa y un fuerte despliegue policial en el perímetro.

EL DESENLACE: Ante la falta de una salida voluntaria, la Policía Municipal ejecutó el desalojo forzado la tarde de este jueves.

SITUACIÓN ACTUAL

Tras la salida de Menera, el edificio quedó bajo resguardo del contralor municipal, Adrián García Loza, encargado de garantizar la reanudación normal de las actividades bajo el nuevo mando administrativo.

La exhibición del documento de suspensión por parte del propio afectado simplifica el panorama legal para el Ayuntamiento, al quedar acreditada la notificación oficial de su cese.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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