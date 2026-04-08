Obispo de Piedras Negras recorre parroquias para acercarse a fieles

De acuerdo con lo expresado por el prelado, estas visitas buscan ir más allá de las celebraciones religiosas y permitir una convivencia más directa con fieles, sacerdotes y agentes pastorales.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El obispo de la Diócesis de Piedras Negras , Alfonso Gerardo Miranda Guardiola , inició una serie de recorridos por parroquias y templos de la región con el objetivo de fortalecer la cercanía con las comunidades católicas.

“Mi intención es ser un obispo cercano, que acompañe de manera constante a las comunidades”, expresó.

Señaló que el contacto directo con la gente permite escuchar inquietudes, compartir momentos importantes y conocer de primera mano las necesidades de cada parroquia.

Miranda Guardiola explicó que estos recorridos se realizarán de forma periódica en distintos puntos de la diócesis, con la intención de mantener una presencia más frecuente en las comunidades.

Asimismo, indicó que estas acciones forman parte de su labor pastoral y buscan fortalecer la unidad entre sacerdotes, laicos y fieles de la región.

“Estar en las parroquias significa estar en el corazón mismo de la Iglesia”, afirmó.

El obispo reiteró que continuará visitando comunidades de la diócesis como parte de una estrategia de acompañamiento espiritual más cercana.