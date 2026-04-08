Obispo de Piedras Negras recorre parroquias para acercarse a fieles

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 8 abril 2026
    Obispo de Piedras Negras recorre parroquias para acercarse a fieles
    El obispo Alfonso Gerardo Miranda Guardiola inició visitas a parroquias de la región para convivir con las comunidades católicas. ESPECIAL

Alfonso Gerardo Miranda Guardiola informó que visitará de manera periódica los templos de la diócesis para conocer a las comunidades y escuchar sus necesidades

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, inició una serie de recorridos por parroquias y templos de la región con el objetivo de fortalecer la cercanía con las comunidades católicas.

De acuerdo con lo expresado por el prelado, estas visitas buscan ir más allá de las celebraciones religiosas y permitir una convivencia más directa con fieles, sacerdotes y agentes pastorales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/joven-sufre-sobredosis-de-cristal-y-termina-hospitalizado-en-piedras-negras-HG19864366

“Mi intención es ser un obispo cercano, que acompañe de manera constante a las comunidades”, expresó.

Señaló que el contacto directo con la gente permite escuchar inquietudes, compartir momentos importantes y conocer de primera mano las necesidades de cada parroquia.

Miranda Guardiola explicó que estos recorridos se realizarán de forma periódica en distintos puntos de la diócesis, con la intención de mantener una presencia más frecuente en las comunidades.

Asimismo, indicó que estas acciones forman parte de su labor pastoral y buscan fortalecer la unidad entre sacerdotes, laicos y fieles de la región.

“Estar en las parroquias significa estar en el corazón mismo de la Iglesia”, afirmó.

El obispo reiteró que continuará visitando comunidades de la diócesis como parte de una estrategia de acompañamiento espiritual más cercana.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales
Religión
Servicio Social

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La advertencia de Sheinbaum

La advertencia de Sheinbaum
true

Pone la 4T de moda al chapopote
true

POLITICÓN: En Saltillo, venta de terrenos sobre ‘arroyos rellenados’ exhibe ceguera institucional
Elementos de Bomberos y Protección Civil desplegaron un operativo nocturno en el Cañón de San Lorenzo tras el reporte de desaparición de dos menores que no regresaron de una excursión.

Excursionismo de menores desata movilización y aparecen horas después en el Cañón de San Lorenzo
Autoridades municipales advierten sobre la proliferación de venta de terrenos de manera fraudulenta.

Continúan fraudes por venta de terrenos irregulares en Saltillo
Saraperos de Saltillo y Sultanes de Monterrey protagonizaron un duelo con causa ante más de 10 mil aficionados en el Estadio Madero.

Saraperos responden en casa y se imponen a Sultanes en Juego con Causa en Saltillo
El presidente Trump calificó como un paso significativo la contrapropuesta de 10 puntos de Irán para poner fin a la guerra, que incluye una vía hacia la reapertura del estrecho de Ormuz.

Cerca del plazo de Trump, Irán y EU mezclan amenazas con indicios de un acuerdo
Mientras Marco Rubio asume un rol protagónico como secretario de Estado, su oficina está instruyendo a los diplomáticos sobre cómo usar la ayuda exterior de Estados Unidos como moneda de cambio para acuerdos de deportación con gobiernos autoritarios.

Trump quiere hacer tratos de deportación. Los autócratas están dispuestos a escuchar