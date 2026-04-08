Joven sufre sobredosis de cristal y termina hospitalizado en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 8 abril 2026
    Joven sufre sobredosis de cristal y termina hospitalizado en Piedras Negras
    Personal médico determinó como diagnóstico preliminar una probable intoxicación por consumo de metanfetamina, por lo que permanece bajo observación. ARCHIVO

El joven fue trasladado por su familia al hospital tras ser encontrado inconsciente en su domicilio durante la madrugada

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un hombre de 28 años fue internado de emergencia en un hospital tras ser localizado inconsciente durante la madrugada, en un caso que movilizó a cuerpos de auxilio y generó la intervención de autoridades investigadoras en Piedras Negras.

El afectado, identificado como Juan Carlos ¨N¨, fue encontrado en malas condiciones físicas en un sector de la ciudad, lo que derivó en su traslado inmediato a la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada sobre el bulevar Eliseo Mendoza Berrueto, en la colonia Las Delicias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/irrumpe-operativo-en-domicilio-en-piedras-negras-detienen-a-dos-y-decomisan-cristal-en-jeringas-OG19864183

De acuerdo con los reportes, el ingreso ocurrió alrededor de las 04:30 horas, cuando familiares detectaron que el joven presentaba una crisis severa de salud. Según la versión proporcionada por su madre, fue alertada por otro de sus hijos sobre el estado en el que se encontraba Juan Carlos, por lo que acudió de inmediato a su domicilio, ubicado en la colonia Acoros.

Al llegar al lugar, lo encontró inconsciente y con signos evidentes de deterioro físico, por lo que decidió trasladarlo por sus propios medios al hospital para recibir atención urgente. En el trayecto y ya bajo atención médica, el joven habría señalado que su estado se derivaba del consumo de droga conocida como “cristal”.

Personal médico determinó como diagnóstico preliminar una probable intoxicación por metanfetamina, por lo que el paciente quedó bajo observación en el área de urgencias. Hasta el momento, su estado de salud ha sido reportado como estable, aunque continúa bajo vigilancia para evaluar su evolución.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos. Tras entrevistarse con familiares, descartaron la existencia de indicios de delito, estableciendo que se trató de un incidente relacionado con el consumo de sustancias.

El caso quedó registrado como un evento de atención médica sin implicaciones penales, de acuerdo con los primeros informes. Mientras tanto, el joven permanece internado, en espera de una valoración médica continua que permita determinar su recuperación.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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