Localizan en Piedras Negras a adolescente reportado como desaparecido

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Piedras Negras
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    Localizan en Piedras Negras a adolescente reportado como desaparecido
    La Fiscalía de Personas Desaparecidas informó la localización de Jesús Alejandro Hernández Torres y desactivó la ficha de búsqueda correspondiente. REDES SOCIALES

La Fiscalía de Personas Desaparecidas agradeció el apoyo ciudadano en la difusión de la ficha de búsqueda

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila informó que fue localizado con vida Jesús Alejandro Hernández Torres, de 13 años, quien contaba con una ficha de búsqueda tras ser reportado como desaparecido, en Piedras Negras.

De acuerdo con la dependencia, el adolescente ya fue localizado, por lo que la ficha de búsqueda fue desactivada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/corporaciones-revisan-resultados-y-afinan-estrategia-de-vigilancia-en-piedras-negras-coahuila-HH22529871

La Fiscalía agradeció a la ciudadanía el apoyo brindado mediante la difusión de la ficha de búsqueda, al señalar que esa colaboración contribuyó a las acciones realizadas para la localización del menor.

$!La ficha de búsqueda de Jesús Alejandro Hernández Torres fue desactivada tras confirmarse su localización.
La ficha de búsqueda de Jesús Alejandro Hernández Torres fue desactivada tras confirmarse su localización. REDES SOCIALES

La autoridad no dio a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en que fue encontrado ni sobre su estado de salud.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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