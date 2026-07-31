Localizan en Piedras Negras a adolescente reportado como desaparecido
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La Fiscalía de Personas Desaparecidas agradeció el apoyo ciudadano en la difusión de la ficha de búsqueda
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila informó que fue localizado con vida Jesús Alejandro Hernández Torres, de 13 años, quien contaba con una ficha de búsqueda tras ser reportado como desaparecido, en Piedras Negras.
De acuerdo con la dependencia, el adolescente ya fue localizado, por lo que la ficha de búsqueda fue desactivada.
https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/corporaciones-revisan-resultados-y-afinan-estrategia-de-vigilancia-en-piedras-negras-coahuila-HH22529871
La Fiscalía agradeció a la ciudadanía el apoyo brindado mediante la difusión de la ficha de búsqueda, al señalar que esa colaboración contribuyó a las acciones realizadas para la localización del menor.
La autoridad no dio a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en que fue encontrado ni sobre su estado de salud.