Localizan en Piedras Negras a adolescente reportado como desaparecido

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila informó que fue localizado con vida Jesús Alejandro Hernández Torres, de 13 años, quien contaba con una ficha de búsqueda tras ser reportado como desaparecido, en Piedras Negras.

De acuerdo con la dependencia, el adolescente ya fue localizado, por lo que la ficha de búsqueda fue desactivada.