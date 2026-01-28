Ofrece Tecnológico de Piedras Negras pase directo y descuentos a egresados del CBTIS 34

Piedras Negras
/ 28 enero 2026
    Ofrece Tecnológico de Piedras Negras pase directo y descuentos a egresados del CBTIS 34
    Los estudiantes egresados del CBTIS 34 podrán ingresar de manera directa al Instituto Tecnológico de Piedras Negras. FOTO: JOSUÉ RODRÍGUEZ

La medida busca facilitar la continuidad académica de los jóvenes, garantizar igualdad de oportunidades y fortalecer la matrícula mediante apoyos económicos en el inicio de la carrera

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El Instituto Tecnológico de Piedras Negras anunció que los estudiantes egresados del CBTIS 34 podrán ingresar de manera directa a esta institución de nivel superior, además de recibir descuentos en trámites administrativos y en el primer semestre. La medida forma parte de una estrategia para impulsar la continuidad académica en la región.

El director del plantel, Gustavo Emilio Rojo Velázquez, explicó que, una vez que los jóvenes eligen al Tecnológico como opción para continuar sus estudios, se convierten prácticamente en alumnos de la institución, lo que les permite acceder de inmediato a estos beneficios.

El descuento en el primer semestre será aplicable a todos los egresados del CBTIS 34, sin importar su promedio ni si cuentan con reconocimientos académicos, culturales o deportivos. Con ello, se busca garantizar igualdad de oportunidades para quienes deseen continuar su formación profesional.

Rojo Velázquez destacó que este apoyo puede ampliarse mediante becas internas, siempre que los estudiantes mantengan un buen desempeño académico, lo que representa un incentivo adicional para la permanencia y el esfuerzo estudiantil.

La iniciativa surge a nivel nacional por parte del Tecnológico Nacional de México, con el objetivo de implementar el pase directo y fortalecer la matrícula en los institutos tecnológicos del país, ofreciendo una alternativa accesible para los jóvenes que concluyen el nivel medio superior.

El Instituto Tecnológico de Piedras Negras es uno de los primeros en Coahuila en aplicar este esquema, adaptándolo al contexto local para brindar mayores opciones educativas y facilitar el acceso a una formación profesional de calidad.

Finalmente, el director aseguró que la institución cuenta con capacidad suficiente para recibir a los nuevos estudiantes y reiteró el compromiso de formar profesionistas preparados que contribuyan al desarrollo de la región y del estado.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

