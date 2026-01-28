Piedras Negras: albergue Frontera Digna inicia campaña para apoyar a migrantes ante el frío

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 28 enero 2026
    Piedras Negras: albergue Frontera Digna inicia campaña para apoyar a migrantes ante el frío
    El albergue para migrantes Frontera Digna anunció el arranque de una campaña de recolección de ropa de invierno para proteger a las personas migrantes de las bajas temperaturas. FOTO: JOSUÉ RODRÍGUEZ

Aunque el flujo migratorio ha disminuido, el albergue mantiene una ocupación constante que sostiene la necesidad de insumos básicos, principalmente ropa abrigadora

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El albergue para migrantes Frontera Digna anunció el inicio de una campaña de recolección de ropa de invierno, con el objetivo de proteger a las personas migrantes de las bajas temperaturas que se registran en la Región Norte.

La encargada del albergue, Isabel Turcios, informó que actualmente existe una marcada necesidad de artículos como guantes, gorros y chamarras, indispensables para enfrentar el intenso frío de la temporada. Estos insumos son requeridos tanto por quienes permanecen en el refugio como por quienes se encuentran en tránsito.

TE PUEDE INTERESAR: Piedras Negras: arde auto deportivo y provoca cierre total del Puente Internacional Uno

Turcios destacó que el apoyo no se limita a los migrantes hospedados en Frontera Digna, sino que también se brinda a personas que solicitan ayuda de paso, subrayando el carácter humanitario de la institución.

Aunque el flujo migratorio ha disminuido en comparación con meses anteriores, el arribo de personas continúa de manera constante. En la actualidad, el albergue atiende a cerca de 58 migrantes, cifra que no representa su máxima capacidad, pero que mantiene la demanda de insumos básicos, especialmente ropa abrigadora.

La responsable del refugio advirtió que las bajas temperaturas representan un riesgo para la salud de quienes carecen de protección adecuada, por lo que reiteró la importancia de la solidaridad ciudadana.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad para colaborar con la donación de prendas de invierno en buen estado, recordando que cada apoyo contribuye a ofrecer un resguardo digno y humano a quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Donaciones
Frente Frío
Migrantes

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Waldo - Humanismo MAGA

Humanismo MAGA
true

Ayuda a Cuba, por ideología y no por humanismo
true

POLITICÓN: Afronta el PAN de Coahuila su peor condición al no ir en alianza, ¿mantendrá el registro?
Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila Sureste, informó sobre el reajuste de personal en plantas proveedoras del sector automotriz.

Reajuste en Lear impactará a 200 trabajadores automotrices en Coahuila: Coparmex
Mujeres que no llevan el pañuelo legalmente requerido caminan por una acera en la calle Enqelab-e-Eslami (Revolución Islámica) en el centro de Teherán, Irán, el domingo 25 de enero de 2026.

Posible ataque de EU a Irán provoca preocupación en Medio Oriente

Dheilly tuvo paso por el futbol universitario canadiense antes de llegar al profesional.

Dinos de Saltillo anuncian la llegada del liniero defensivo Nicholas Dheilly
La psicóloga Julia Sheffield en su oficina del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Sheffield fue de las primeras en alertar sobre cómo la IA puede reforzar creencias delirantes en los pacientes.

¿Qué tan graves son los delirios relacionados con la IA? Se lo preguntamos a las personas que los tratan
Un teléfono inteligente transformado en objeto de devoción mediante una cruz luminiscente y un rosario, simbolizando la nueva “religión” tecnológica.

¿Tiene sentido que la gente vea a la IA como Dios?