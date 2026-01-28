Piedras Negras: albergue Frontera Digna inicia campaña para apoyar a migrantes ante el frío

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El albergue para migrantes Frontera Digna anunció el inicio de una campaña de recolección de ropa de invierno, con el objetivo de proteger a las personas migrantes de las bajas temperaturas que se registran en la Región Norte.

La encargada del albergue, Isabel Turcios, informó que actualmente existe una marcada necesidad de artículos como guantes, gorros y chamarras, indispensables para enfrentar el intenso frío de la temporada. Estos insumos son requeridos tanto por quienes permanecen en el refugio como por quienes se encuentran en tránsito.

Turcios destacó que el apoyo no se limita a los migrantes hospedados en Frontera Digna, sino que también se brinda a personas que solicitan ayuda de paso, subrayando el carácter humanitario de la institución.

Aunque el flujo migratorio ha disminuido en comparación con meses anteriores, el arribo de personas continúa de manera constante. En la actualidad, el albergue atiende a cerca de 58 migrantes, cifra que no representa su máxima capacidad, pero que mantiene la demanda de insumos básicos, especialmente ropa abrigadora.

La responsable del refugio advirtió que las bajas temperaturas representan un riesgo para la salud de quienes carecen de protección adecuada, por lo que reiteró la importancia de la solidaridad ciudadana.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad para colaborar con la donación de prendas de invierno en buen estado, recordando que cada apoyo contribuye a ofrecer un resguardo digno y humano a quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad.