Impone Propaec 46 multas ambientales durante 2025; las 2 más altas, a municipio de PN y a bar de Saltillo

La Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila (Propaec) impuso en 2025 un total de 46 multas por casos de maltrato animal, fallas en impacto ambiental, manejo de residuos, entre otras conductas. Las más altas, por más de un millón de pesos a cada uno, se aplicaron a un bar de Saltillo y al Ayuntamiento.

En respuesta a una solicitud de información de VANGUARDIA, la Propaec informó que, en 2025, las multas más altas por faltas ambientales se impusieron al bar Oklahoma, de Saltillo, y al Ayuntamiento de Piedras Negras: un millón 131 mil 400 pesos a cada uno.

En el caso del establecimiento ubicado en Saltillo, la sanción se impuso luego de que se difundiera un video en redes sociales en el que se observa que personas forzaron a un caballo a ingerir bebidas alcohólicas en el bar.

Por su parte, la multa al Ayuntamiento de Piedras Negras se impuso luego de que quedara evidenciado, también en un video, el manejo irregular de los cuerpos de perros en el relleno sanitario, en noviembre de 2025.

La procuraduría ambiental agregó que, al menos hasta el 9 de febrero pasado, ninguna de las dos multas había sido pagada.

¿QUIÉN MÁS FUE SANCIONADO?

De acuerdo con la Propaec, el año pasado fueron impuestas en Coahuila 46 sanciones a personas físicas y morales por distintos motivos, entre los que se encuentran maltrato animal, impacto ambiental, manejo de residuos, emisiones contaminantes y la incorrecta aplicación de su Cédula de Operación Anual (COA).

Ferrocarril Mexicano fue la única sancionada con 350 mil pesos por emisiones y el cumplimiento de su multa se encuentra en “en proceso”.

Por Impacto Ambiental, fueron sancionados INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, por 200 mil pesos; Cemex Concretos S.A de C.V., por 181 mil pesos; Askoll México, por 42 mil; y Duotec de Norte América, por 94 mil.

Luensa Ingeniería por 522 mil pesos, Begasa por 150 mil, Easy Way Productos por 68 mil, Aptiv Contract Services por 63 mil y Juana María Ramírez Cerero por 15 mil, también entraron en la categoría de sanciones por Impacto.

Por otro lado, Quimmco Tecnológico fue sancionado por 250 mil pesos por Impacto y por no cumplir con los Condicionantes del Reglamento de Protección al Medio Ambiente.

En esa misma categoría, además de su manejo integral de Residuos de Manejo Especial, también fue sancionada Procesos Electroforeticos S.A. De C.V. con 63 mil pesos.

Una de las sanciones más altas fue aplicada a Cadena Comercial Oxxo, S.A. De C.V. por 650 mil pesos, por Impacto y por el manejo de residuos.

Industrias Atlas Hydraulics S. De R.L. De C.V. fue sancionada por Impacto y la gestión de sus residuos con 157 mil pesos.

Daimay Automotive Planta 5 fue sancionada por incendio con 452 mil pesos, mientras que Gen Industrial tuvo dos sanciones por Residuos, una por 21 mil y otra por 42 mil pesos.