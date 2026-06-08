Organiza AMPI foro para orientar a jóvenes nigropetenses sobre su futuro profesional

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Piedras Negras
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    Organiza AMPI foro para orientar a jóvenes nigropetenses sobre su futuro profesional
    Especialistas y representantes de distintos sectores productivos compartirán experiencias laborales durante el encuentro, que busca acercar a los asistentes a las exigencias y realidades del mercado de trabajo. SJOSUE RODRÍGUEZ

El encuentro se realizará el 9 de junio en la Universidad Politécnica y contará con la participación de especialistas de diversos sectores

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Con el propósito de ofrecer herramientas y orientación para el desarrollo académico y laboral de las nuevas generaciones, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) de Piedras Negras organizará el foro “Encuentro de Jóvenes en Construcción de su Futuro Profesional”.

La presidenta de la AMPI, Claudia Parra, informó que la actividad se llevará a cabo el 9 de junio en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Piedras Negras, durante la jornada matutina.

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El encuentro está dirigido a estudiantes y jóvenes que se encuentran en la etapa de definir su proyecto profesional. Para ello, se contará con la participación de especialistas y representantes de distintos sectores productivos, quienes compartirán experiencias y perspectivas del ámbito laboral.

Parra destacó que este tipo de iniciativas busca acercar a los jóvenes a escenarios reales de trabajo, además de brindarles información útil para la toma de decisiones sobre su formación y futuro empleo.

Subrayó que la preparación y la capacitación son factores clave para fortalecer el desarrollo económico y social de la región, por lo que la AMPI mantiene su compromiso de impulsar proyectos enfocados en la juventud.

Se espera una amplia participación de estudiantes universitarios y de nivel medio superior interesados en conocer las oportunidades que existen en diversas áreas profesionales.

Finalmente, la dirigente invitó a los jóvenes a aprovechar este espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias, diseñado para motivarlos a construir un plan de vida y carrera con mayores herramientas para enfrentar los retos del mercado laboral.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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