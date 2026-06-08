Preocupa a autoridades de salud el aumento de intentos de suicidio en Piedras Negras

Tan solo la semana pasada, en un lapso de dos días, dos personas tuvieron que ser hospitalizadas de urgencia por esta causa, informó el director del nosocomio, Agustín Aguilar, quien reconoció que la incidencia de estos casos se mantiene constante semana tras semana.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El Hospital General “Salvador Chavarría” de Piedras Negras reporta un incremento sostenido en la atención de pacientes que ingresan por intentos de suicidio, una problemática de salud mental que preocupa cada vez más a las autoridades sanitarias de la región.

Para enfrentar la situación, el hospital mantiene activo el programa de salud mental Inspira, impulsado por el Gobierno de Coahuila, cuyo objetivo es brindar atención integral y oportuna a quienes atraviesan crisis emocionales severas.

Una herramienta clave ha sido la coordinación con el Centro de Salud Mental (CESAME) mediante telemedicina, enlace instalado el año pasado. Este sistema permite obtener respuesta inmediata y apoyo especializado en momentos en que el hospital carece de cobertura presencial de psiquiatría.

Actualmente, el Hospital General cuenta con una sola especialista en psiquiatría, cuya consulta registra una alta demanda debido al incremento de problemas de salud mental en la población. Su labor se ha convertido en fundamental para agilizar diagnósticos y garantizar tratamientos adecuados a pacientes en situación vulnerable.

Ante este panorama, la dirección del hospital reiteró el llamado a la ciudadanía para que, en caso de atravesar dificultades emocionales o detectar señales de alerta en familiares, acudan de inmediato a las instituciones médicas. Los pacientes pueden presentarse directamente en el hospital o en sus unidades de salud locales, desde donde se realizan las referencias necesarias para recibir atención especializada y evitar desenlaces trágicos.

Las autoridades reconocieron que la salud mental sigue siendo un tema complejo en el país, pues persiste una resistencia cultural a aceptar la necesidad de ayuda profesional. Por ello, se ha intensificado la promoción de los servicios disponibles y se recuerda a la población que existe una línea telefónica nacional de emergencia para coordinar atención psicológica inmediata.

Finalmente, se aclaró que la atención integral se limita por ahora al paciente en urgencia médica, ya que el hospital no cuenta con un equipo de psicología para brindar apoyo a familiares o personas en duelo. Las gestiones para reincorporar personal especializado ya fueron solicitadas y se espera que, una vez autorizadas las plazas, se reactive el programa completo de salud mental que operaba en años anteriores.