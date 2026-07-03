Participa Nava en reunión regional para mejorar la coordinación en seguridad
En la reunión regional se acordó fortalecer la comunicación entre instituciones para mejorar la atención de los retos en materia de seguridad pública en la Región Norte de Coahuila
NAVA, COAH.- El alcalde de Nava, ingeniero Iván Ochoa Rodríguez, asistió este viernes a la reunión regional de seguridad celebrada en las instalaciones del 12/o Regimiento de Caballería, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno y presidentes municipales revisaron estrategias para garantizar la paz y la tranquilidad en la región.
En el encuentro participaron también los alcaldes Conrrado Navarro Sánchez, de Hidalgo, y Mario Cedillo Infante, de Guerrero. Junto con ellos se analizaron los principales retos en materia de seguridad y se refrendó el compromiso de fortalecer la coordinación entre municipios y corporaciones policiales.
Las autoridades acordaron mantener un trabajo conjunto y privilegiar la comunicación entre instituciones para atender de manera eficaz los desafíos en materia de seguridad pública.
El presidente municipal de Nava subrayó que la seguridad es una prioridad permanente de su administración y aseguró que continuará impulsando acciones coordinadas que permitan preservar un entorno seguro para las familias de Nava y de toda la región.