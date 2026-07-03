Participa Nava en reunión regional para mejorar la coordinación en seguridad

NAVA, COAH.- El alcalde de Nava, ingeniero Iván Ochoa Rodríguez, asistió este viernes a la reunión regional de seguridad celebrada en las instalaciones del 12/o Regimiento de Caballería, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno y presidentes municipales revisaron estrategias para garantizar la paz y la tranquilidad en la región.

En el encuentro participaron también los alcaldes Conrrado Navarro Sánchez, de Hidalgo, y Mario Cedillo Infante, de Guerrero. Junto con ellos se analizaron los principales retos en materia de seguridad y se refrendó el compromiso de fortalecer la coordinación entre municipios y corporaciones policiales.