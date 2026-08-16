Patrulla municipal de Piedras Negras se voltea luego de impactarse con automóvil; hay tres lesionados

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Dos elementos de la Policía Municipal de Piedras Negras y una persona que se encontraba detenida resultaron lesionados luego de que la patrulla en la que viajaban volcara tras ser impactada por un automóvil. Según la información que circula, el accidente ocurrió en el cruce del bulevar República y la avenida Fidel Villarreal, en el sector Tecnológico.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran que un Nissan Maxima circulaba por el bulevar República, mientras que la patrulla municipal avanzaba por Fidel Villarreal con las torretas encendidas. De acuerdo con los reportes, el automóvil particular habría cruzado dos semáforos en rojo antes de impactar la unidad oficial. A consecuencia del golpe, la patrulla volcó y terminó sobre uno de sus costados. En ella viajaban dos policías municipales y una persona detenida, quien presuntamente se encontraba esposada en el asiento trasero. Los tres fueron trasladados al Hospital Inglés para recibir valoración médica. Según la información difundida, presentaron golpes leves, se encontraban estables y fuera de peligro. Una de las agentes sería sometida además a una tomografía como medida preventiva, a fin de descartar lesiones de consideración.

El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, señaló posteriormente a través de redes sociales que el conductor del automóvil particular presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Tras el percance, los ocupantes del Nissan habrían descendido del vehículo y escapado a pie, por lo que elementos de seguridad desplegaron un operativo para tratar de localizarlos. Rodríguez utilizó el caso para reiterar la importancia de los operativos antialcohol y advirtió sobre los riesgos que implica conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas tanto para quien maneja como para terceros. De acuerdo con la información que circula, durante esa misma madrugada se registró otro incidente en el que una patrulla de la Policía Municipal fue impactada mientras los agentes realizaban una revisión a transeúntes en la colonia Lomas de Santiago. En ese segundo caso, se reportó que el conductor responsable habría estado en estado de ebriedad y fue detenido. El percance únicamente habría dejado daños menores en la unidad oficial, sin personas lesionadas.