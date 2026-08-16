Jóvenes de Piedras Negras, Coahuila, compiten por el reconocimiento municipal 2026

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    Jóvenes de Piedras Negras, Coahuila, compiten por el reconocimiento municipal 2026
    Jóvenes de Piedras Negras participaron en la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud 2026. CORTESÍA

Candidatos de 15 a 29 años presentaron trayectorias y proyectos desarrollados en distintos ámbitos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El talento y la participación de las nuevas generaciones serán reconocidos mediante el Premio Municipal de la Juventud 2026 “Jóvenes de la Nueva Historia”, convocatoria dirigida a quienes han destacado por sus logros, proyectos y aportaciones en distintos ámbitos de la vida de Piedras Negras, Coahuila.

El reconocimiento contempla seis categorías: deporte, arte y cultura, ciencia y tecnología, emprendimiento, compromiso social e inclusión, con el propósito de abarcar diferentes expresiones del talento y la participación juvenil.

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La convocatoria estuvo dirigida a jóvenes de entre 15 y 29 años, originarios o residentes de Piedras Negras, quienes pudieron presentar su trayectoria, proyectos, logros o acciones desarrolladas en beneficio de la comunidad.

El periodo para recibir postulaciones concluyó el viernes 14 de agosto, por lo que el proceso entra ahora en la etapa de revisión de las propuestas y valoración de los perfiles participantes antes de definir a los galardonados de esta edición.

El premio también representa un escaparate para jóvenes que han encontrado en el deporte, la cultura, la innovación, los negocios y el trabajo social una vía para desarrollar proyectos y generar impacto en su entorno.

Las categorías de compromiso social e inclusión incorporan además perfiles cuya labor está relacionada con la atención de necesidades comunitarias y la generación de espacios de participación para distintos sectores de la población.

Como parte de la celebración posterior a la entrega de reconocimientos se contempla un Coffee Rave en la Casa de la Cultura, actividad con la que se prevé reunir a los jóvenes seleccionados y celebrar sus logros.

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La revisión de las postulaciones permitirá identificar las historias y proyectos que serán distinguidos este año, luego de un proceso que busca poner en primer plano las aportaciones de la juventud nigropetense en áreas que van desde el deporte y las expresiones artísticas hasta la ciencia, el emprendimiento y la participación social.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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