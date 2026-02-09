Persecución desde la 57 deja vehículos y vivienda dañados en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una persecución policiaca registrada la mañana de ayer domingo concluyó con un choque múltiple y daños estructurales a una vivienda en la colonia Doctores, luego de que el conductor de una pickup blanca ignorara las indicaciones de alto y emprendiera la huida a exceso de velocidad, en Piedras Negras.

De acuerdo con la información disponible, el incidente se originó sobre la carretera 57, donde elementos de la Policía Municipal adscritos a la delegación Venustiano Carranza detectaron una camioneta que circulaba de manera imprudente. Al marcarle el alto, el conductor hizo caso omiso y aceleró, lo que derivó en una movilización que se extendió hasta el interior de la ciudad.

La persecución avanzó hasta la calle Armando Campos, en la colonia Doctores, punto en el que el conductor perdió el control de la unidad. En su trayecto final, la pickup impactó contra varios vehículos que se encontraban estacionados, entre ellos al menos dos unidades tipo Expedition, las cuales resultaron con daños de consideración.

Tras los primeros impactos, la camioneta continuó su marcha y terminó incrustada en la pared de un domicilio del sector, causando afectaciones visibles en la estructura del inmueble. El choque dejó daños materiales tanto en los vehículos involucrados como en la vivienda, cuyo muro resultó derribado en parte por la fuerza del impacto.

En el lugar fue asegurado el conductor, quien de manera preliminar fue señalado como presuntamente en estado de ebriedad. El individuo fue trasladado a las instalaciones de la delegación Venustiano Carranza y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de deslindar responsabilidades conforme a las investigaciones correspondientes.

Autoridades confirmaron que, pese a la magnitud del incidente, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, al menos cinco personas resultaron afectadas de manera indirecta por los daños ocasionados a sus vehículos y a la vivienda impactada, por lo que se esperaba que acudieran a presentar las denuncias formales ante la autoridad competente.

Elementos de la Policía de Tránsito y Vialidad de Piedras Negras acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance, asegurar la zona y realizar las diligencias necesarias. La circulación en el sector se vio afectada de manera momentánea mientras se llevaban a cabo las labores de atención y retiro de la unidad siniestrada.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, instancia que determinará la situación legal del conductor y el seguimiento a los daños materiales registrados tras la persecución.

(Con información de medios locales)