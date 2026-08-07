Piedras Negras abre una segunda oportunidad para perros y gatos sin hogar

La jornada forma parte de las acciones de bienestar animal que se desarrollan en Piedras Negras para promover la adopción responsable y reducir el número de animales que permanecen en situación de abandono.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Perros y gatos rescatados que actualmente buscan una segunda oportunidad tendrán una nueva posibilidad de encontrar hogar este domingo 9 de agosto, durante una campaña de adopción animal que se realizará en el Parque Canino de la Macroplaza 2. en Piedras Negras .

El Municipio ha realizado campañas similares durante el año, acercando a las familias a mascotas rescatadas y brindando orientación sobre los cuidados que implica asumir su protección.

Durante la campaña, los asistentes podrán conocer directamente a los perros y gatos disponibles y valorar la posibilidad de incorporarlos a sus familias. La invitación está dirigida a quienes estén interesados en ofrecer un hogar seguro y permanente a un animal de compañía.

El proceso de adopción requiere asumir responsabilidades relacionadas con alimentación, atención veterinaria, cuidados y protección. En jornadas anteriores realizadas por el Centro de Bienestar, Salud y Rescate Animal, las autoridades han solicitado a los interesados presentar documentación como identificación oficial y comprobante de domicilio para completar el trámite.

La convocatoria ocurre mientras Piedras Negras mantiene diversas acciones para enfrentar el abandono y la sobrepoblación de perros y gatos. Entre ellas se encuentran campañas de esterilización, vacunación, desparasitación, consultas veterinarias y rescate de animales.

El pasado mes de julio, una jornada de adopción realizada en la Macroplaza 1 permitió que varias mascotas encontraran un nuevo hogar, como parte de los esfuerzos municipales para fomentar la tenencia responsable.