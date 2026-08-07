Piedras Negras abre una segunda oportunidad para perros y gatos sin hogar
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La campaña se realizará el domingo 9 de agosto en el Parque Canino de la Macroplaza 2 y estará enfocada en adopciones responsables
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Perros y gatos rescatados que actualmente buscan una segunda oportunidad tendrán una nueva posibilidad de encontrar hogar este domingo 9 de agosto, durante una campaña de adopción animal que se realizará en el Parque Canino de la Macroplaza 2. en Piedras Negras.
La jornada forma parte de las acciones de bienestar animal que se desarrollan en Piedras Negras para promover la adopción responsable y reducir el número de animales que permanecen en situación de abandono.
El Municipio ha realizado campañas similares durante el año, acercando a las familias a mascotas rescatadas y brindando orientación sobre los cuidados que implica asumir su protección.
Durante la campaña, los asistentes podrán conocer directamente a los perros y gatos disponibles y valorar la posibilidad de incorporarlos a sus familias. La invitación está dirigida a quienes estén interesados en ofrecer un hogar seguro y permanente a un animal de compañía.
El proceso de adopción requiere asumir responsabilidades relacionadas con alimentación, atención veterinaria, cuidados y protección. En jornadas anteriores realizadas por el Centro de Bienestar, Salud y Rescate Animal, las autoridades han solicitado a los interesados presentar documentación como identificación oficial y comprobante de domicilio para completar el trámite.
La convocatoria ocurre mientras Piedras Negras mantiene diversas acciones para enfrentar el abandono y la sobrepoblación de perros y gatos. Entre ellas se encuentran campañas de esterilización, vacunación, desparasitación, consultas veterinarias y rescate de animales.
El pasado mes de julio, una jornada de adopción realizada en la Macroplaza 1 permitió que varias mascotas encontraran un nuevo hogar, como parte de los esfuerzos municipales para fomentar la tenencia responsable.
La nueva campaña representa así otra oportunidad para que perros y gatos rescatados de Piedras Negras dejen los espacios de resguardo y lleguen a familias dispuestas a brindarles atención y cuidados permanentes.