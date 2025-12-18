Piedras Negras asegura abasto de agua en zona de mayor crecimiento urbano

Piedras Negras
/ 18 diciembre 2025
    Piedras Negras asegura abasto de agua en zona de mayor crecimiento urbano
    El alcalde Jacobo Rodríguez encabezó la entrega de las obras hidráulicas. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Con una inversión de 45 millones de pesos, el Municipio busca garantizar el abasto de agua ante el crecimiento urbano proyectado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de asegurar el suministro oportuno de agua potable en el sector norte de la ciudad —zona donde se proyecta el mayor crecimiento urbano—, el alcalde Jacobo Rodríguez encabezó la entrega de un conjunto de obras hidráulicas que fortalecerán la infraestructura y la capacidad de distribución del servicio.

El director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, Gibran González, informó que el proyecto incluyó la instalación de seis mil metros de nuevas líneas de conducción, así como adecuaciones en la red de tuberías existentes y la colocación de bombas en la planta potabilizadora, lo que permitirá mejorar la presión y el alcance del suministro hacia esta área.

Como parte del mismo esfuerzo, se realizaron trabajos complementarios dentro de la planta potabilizadora para canalizar de manera eficiente el flujo de agua hacia el sector norte, garantizando un funcionamiento integral del sistema hidráulico.

La inversión total destinada a estas obras fue de 45 millones de pesos, recursos con los que se fortaleció la capacidad operativa del sistema de agua potable. González detalló que el equipo de bombeo ya fue sometido a pruebas, se realizaron los ajustes necesarios y se llevó a cabo la purga de las líneas, por lo que el sistema se encuentra listo para iniciar operaciones de manera formal.

Autoridades municipales destacaron que estas acciones buscan atender la demanda actual y futura de agua potable, anticipándose al crecimiento urbano y mejorando la calidad de vida de las familias que habitan y habitarán esta zona de la ciudad.

