Caravana de 3 mil paisanos evita Coahuila por limitaciones en la garita de Allende
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La frontera coahuilense no pudo absorber el flujo de tres mil vehículos, que moverán su ruta para Laredo
MONCLOVA, COAH.- La falta de infraestructura y capacidad operativa en la garita de Allende dejó fuera a Coahuila del recorrido de la caravana más numerosa de paisanos que viajan al centro del país durante la temporada navideña, obligando a los connacionales a optar por el cruce fronterizo de Laredo.
Se trata de un contingente estimado en alrededor de tres mil vehículos con destino a Querétaro, cuyo paso por la región centro del estado había sido anunciado inicialmente y generó expectativas de una intensa movilidad por la carretera federal 57, particularmente en Monclova.
TE PUEDE INTERESAR: Chofer lucha por su vida tras choque de tráileres en la Torreón-Saltillo; responsable huyó
Sin embargo, autoridades federales confirmaron que el cruce se realizará exclusivamente por Laredo, luego de evaluar la capacidad de atención para trámites vehiculares en las garitas fronterizas
La decisión, subrayaron, no respondió a riesgos de seguridad, sino a limitaciones operativas en la frontera coahuilense.
Susana Elizabeth Rosales, del Programa Paisano del Instituto Nacional de Migración, informó que únicamente una de las caravanas ingresará por Coahuila durante el fin de semana.
Precisó que los connacionales se concentrarán el viernes 19 en Eagle Pass y cruzarán por Piedras Negras a las cinco de la mañana del sábado 20 de diciembre, con destino a Zacatecas, siendo este el único contingente que transitará por la región centro del estado.
La caravana con destino a Querétaro, considerada la más grande del periodo, quedó descartada del paso por Monclova, pese a que autoridades municipales y corporaciones de seguridad ya contemplaban un operativo especial para agilizar la circulación y evitar congestionamientos.
TE PUEDE INTERESAR: Hay vigilancia, no alerta; el primer caso de ‘súper gripe’ en México fue leve: Salud Coahuila
Incluso, horas antes del anuncio definitivo, se había planteado la posibilidad de dividir el contingente, con una parte ingresando por Laredo y otra por Coahuila, para posteriormente confluir en la carretera 57 a la altura de Ramos Arizpe. No obstante, la opción fue desechada ante la insuficiente capacidad de la garita de Allende.
Autoridades reconocieron que, aunque Laredo ofrece mejores condiciones para la atención de este tipo de flujos vehiculares, se prevé una alta saturación en ese cruce fronterizo durante los próximos días, debido a la concentración de caravanas y viajeros que regresan al país por las festividades decembrinas.