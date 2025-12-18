Caravana de 3 mil paisanos evita Coahuila por limitaciones en la garita de Allende

Piedras Negras
/ 18 diciembre 2025
    Caravana de 3 mil paisanos evita Coahuila por limitaciones en la garita de Allende
    La falta de capacidad dejó fuera al estado del principal flujo navideño. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La frontera coahuilense no pudo absorber el flujo de tres mil vehículos, que moverán su ruta para Laredo

MONCLOVA, COAH.- La falta de infraestructura y capacidad operativa en la garita de Allende dejó fuera a Coahuila del recorrido de la caravana más numerosa de paisanos que viajan al centro del país durante la temporada navideña, obligando a los connacionales a optar por el cruce fronterizo de Laredo.

Se trata de un contingente estimado en alrededor de tres mil vehículos con destino a Querétaro, cuyo paso por la región centro del estado había sido anunciado inicialmente y generó expectativas de una intensa movilidad por la carretera federal 57, particularmente en Monclova.

TE PUEDE INTERESAR: Chofer lucha por su vida tras choque de tráileres en la Torreón-Saltillo; responsable huyó

Sin embargo, autoridades federales confirmaron que el cruce se realizará exclusivamente por Laredo, luego de evaluar la capacidad de atención para trámites vehiculares en las garitas fronterizas

La decisión, subrayaron, no respondió a riesgos de seguridad, sino a limitaciones operativas en la frontera coahuilense.

Susana Elizabeth Rosales, del Programa Paisano del Instituto Nacional de Migración, informó que únicamente una de las caravanas ingresará por Coahuila durante el fin de semana.

Precisó que los connacionales se concentrarán el viernes 19 en Eagle Pass y cruzarán por Piedras Negras a las cinco de la mañana del sábado 20 de diciembre, con destino a Zacatecas, siendo este el único contingente que transitará por la región centro del estado.

$!Piedras Negras será punto de paso únicamente para el contingente con destino a Zacatecas.
Piedras Negras será punto de paso únicamente para el contingente con destino a Zacatecas. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La caravana con destino a Querétaro, considerada la más grande del periodo, quedó descartada del paso por Monclova, pese a que autoridades municipales y corporaciones de seguridad ya contemplaban un operativo especial para agilizar la circulación y evitar congestionamientos.

TE PUEDE INTERESAR: Hay vigilancia, no alerta; el primer caso de ‘súper gripe’ en México fue leve: Salud Coahuila

Incluso, horas antes del anuncio definitivo, se había planteado la posibilidad de dividir el contingente, con una parte ingresando por Laredo y otra por Coahuila, para posteriormente confluir en la carretera 57 a la altura de Ramos Arizpe. No obstante, la opción fue desechada ante la insuficiente capacidad de la garita de Allende.

Autoridades reconocieron que, aunque Laredo ofrece mejores condiciones para la atención de este tipo de flujos vehiculares, se prevé una alta saturación en ese cruce fronterizo durante los próximos días, debido a la concentración de caravanas y viajeros que regresan al país por las festividades decembrinas.

Temas


Seguridad
Turismo
Caravanas

Localizaciones


Piedras Negras

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Constitución remendada

Remendada
true

El dilema sobre Venezuela
true

POLITICÓN: Abandona Morena Coahuila a Tania Flores... la ven como un lastre político
La antigua estación La Encantada deberá ser preservada ante los trabajos del tren de pasajeros.

Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico
El sol sale sobre un petrolero anclado en los muelles de la Refinería Cardón en Punto Fijo, Venezuela. El gobierno venezolano ordenó a su Armada escoltar a los buques que transportan productos petrolíferos.

La Armada venezolana escolta buques tras la amenaza de bloqueo de Trump
El alcalde Javier Díaz reiteró su compromiso de fortalecer el apoyo al deporte y al alto rendimiento durante los próximos años.

Saltillo entrega Premio al Mérito Deportivo 2025; continuarán los apoyos a deportistas en 2026
La proliferación de dispositivos activados por voz amplifica las consecuencias de estos trucos.

Lo que Alexa y Siri pueden escuchar, pero tú no
Los hombres, mujeres y niños que se la pasan todos los días pegados a sus celulares.

Adictos a nuestros celulares