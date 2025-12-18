Caravana de 3 mil paisanos evita Coahuila por limitaciones en la garita de Allende

MONCLOVA, COAH.- La falta de infraestructura y capacidad operativa en la garita de Allende dejó fuera a Coahuila del recorrido de la caravana más numerosa de paisanos que viajan al centro del país durante la temporada navideña, obligando a los connacionales a optar por el cruce fronterizo de Laredo.

Se trata de un contingente estimado en alrededor de tres mil vehículos con destino a Querétaro, cuyo paso por la región centro del estado había sido anunciado inicialmente y generó expectativas de una intensa movilidad por la carretera federal 57, particularmente en Monclova.

Sin embargo, autoridades federales confirmaron que el cruce se realizará exclusivamente por Laredo, luego de evaluar la capacidad de atención para trámites vehiculares en las garitas fronterizas

La decisión, subrayaron, no respondió a riesgos de seguridad, sino a limitaciones operativas en la frontera coahuilense.

Susana Elizabeth Rosales, del Programa Paisano del Instituto Nacional de Migración, informó que únicamente una de las caravanas ingresará por Coahuila durante el fin de semana.

Precisó que los connacionales se concentrarán el viernes 19 en Eagle Pass y cruzarán por Piedras Negras a las cinco de la mañana del sábado 20 de diciembre, con destino a Zacatecas, siendo este el único contingente que transitará por la región centro del estado.