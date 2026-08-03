Piedras Negras: dormir bien es clave para la salud; alertan por desvelo en adolescentes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La coordinadora de Salud Mental de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, Minerva Contreras, exhortó a la población a prestar mayor atención a los hábitos de descanso, al señalar que dormir adecuadamente es fundamental para el bienestar físico, mental y emocional, además de contribuir a reducir riesgos asociados con la falta de sueño.

Contreras destacó que, aunque para muchas personas resulta complicado cumplir con las horas de descanso recomendadas según su edad y necesidades, es importante mantener una adecuada higiene del sueño mediante horarios regulares, utilizar ropa cómoda, contar con un ambiente agradable, mantener una temperatura adecuada y reducir el ruido, así como evitar el uso de pantallas antes de dormir.