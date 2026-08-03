Piedras Negras: dormir bien es clave para la salud; alertan por desvelo en adolescentes
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Especialista en salud mental recomienda mejorar los hábitos de descanso para prevenir afectaciones físicas, emocionales y en el rendimiento escolar
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La coordinadora de Salud Mental de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, Minerva Contreras, exhortó a la población a prestar mayor atención a los hábitos de descanso, al señalar que dormir adecuadamente es fundamental para el bienestar físico, mental y emocional, además de contribuir a reducir riesgos asociados con la falta de sueño.
Contreras destacó que, aunque para muchas personas resulta complicado cumplir con las horas de descanso recomendadas según su edad y necesidades, es importante mantener una adecuada higiene del sueño mediante horarios regulares, utilizar ropa cómoda, contar con un ambiente agradable, mantener una temperatura adecuada y reducir el ruido, así como evitar el uso de pantallas antes de dormir.
Advirtió que durante los periodos vacacionales algunos adolescentes modifican sus horarios con actividades nocturnas como videojuegos o series, lo que dificulta su adaptación al regreso a clases y puede afectar su desempeño escolar. La falta de descanso, añadió, genera cansancio, problemas de concentración y memoria, además de incrementar el riesgo de accidentes.
Asimismo, alertó sobre el consumo excesivo de café y bebidas energéticas como una forma de compensar las horas de desvelo, debido a que este hábito puede representar riesgos para la salud cardiovascular, incluso entre personas jóvenes.