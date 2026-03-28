¿Brote de sífilis en Coahuila? No, pero detecciones se dispararon 294% en arranque de 2026

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) curable causada por una bacteria que se transmite por contacto sexual o de madre a hijo y que, de no tratarse, podría causar daños graves al corazón, el cerebro y otros órganos.

En lo que va de 2026 se disparó la detección de casos de sífilis en Coahuila, una incidencia que autoridades sanitarias atribuyen a la realización de más pruebas, aunque urgieron a la ciudadanía a extremar medidas de autocuidado para evitar la enfermedad.

Hasta la semana número 10 de 2026, Coahuila registró 406 casos confirmados de sífilis, de acuerdo con datos del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal, una cifra que contrasta con los 103 casos que se contabilizaron en el mismo periodo, pero de 2025, lo que implica un crecimiento de 294%.

El doctor Raymundo Zamarripa, titular de la Jurisdicción Sanitaria número 8 de la Secretaría de Salud estatal, con sede en Saltillo, dio a conocer que en el arranque de 2026 hubo un incremento en la aplicación de pruebas gratuitas en jornadas de salud.

Por tanto, descartó que el aumento de casos confirmados de sífilis se derive de una ola de contagios, sino que se está destinando más presupuesto a la aplicación de pruebas.

La incidencia de casos detectados en Coahuila supera a la que se tiene a nivel nacional, que también registró un incremento, aunque en su caso fue de 31 por ciento en el periodo citado, tras pasar de 3 mil 4 casos en 2025 a 4 mil 3 en 2026. Esto sitúa a Coahuila como una de las entidades con mayor incidencia al inicio de este año.

En Saltillo, la Dirección de Salud municipal advirtió en febrero el repunte de contagios, tras registrar un promedio de dos diarios. En ese momento la autoridad atribuyó el crecimiento a un menor uso de preservativos entre la población.

Las autoridades sostienen que es clave una detección temprana de la enfermedad, pues en ese escenario su curación tiene una alta viabilidad con antibióticos.

PROTOCOLOS

Claudia Uresti, enfermera especialista de la clínica número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Saltillo indica que existen protocolos de detección a través de los módulos PrevenIMSS, donde se ofrecen pruebas rápidas, gratuitas y confidenciales tanto para derechohabientes como para la población en general.