En Piedras Negras, destraban terrenos para clínica y guarderías tras mesa de coordinación

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Piedras Negras
/ 18 abril 2026
    En Piedras Negras, destraban terrenos para clínica y guarderías tras mesa de coordinación
    Durante una mesa de coordinación entre autoridades estatales y municipales, avanzaron en proyectos estratégicos en Piedras Negras. Archivo

Cabildo aprobó la desincorporación; el proceso seguirá en el Congreso mientras avanzan otros trámites

Piedras Negras, Coah.— Autoridades estatales y municipales avanzaron en proyectos estratégicos para Piedras Negras durante una mesa de coordinación encabezada por la subsecretaria de Gobierno en la Región Norte, Sonia Villarreal.

En el encuentro participaron funcionarios del Ayuntamiento, regidores, así como representantes del Registro Público de la Propiedad y áreas jurídicas, con el objetivo de dar seguimiento a acuerdos previamente establecidos.

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Entre los principales avances destaca la aprobación, por unanimidad en Cabildo, de la desincorporación de terrenos destinados a la construcción de una clínica y guarderías, obras consideradas prioritarias para la ciudad.

El proceso continuará ahora en el Congreso del Estado, instancia que deberá revisar y dar seguimiento para concretar los proyectos. De manera paralela, se trabaja en la regularización de otro predio que aún presenta trámites pendientes.

Durante la reunión también se abordó una controversia legal en curso. Equipos jurídicos trabajan en la elaboración de una respuesta dentro de los plazos establecidos, con el objetivo de resolverla en favor de la ciudadanía.

Asimismo, regidores presentaron propuestas basadas en el artículo 24, entre ellas una ruta crítica y convocatorias que permitan avanzar en acuerdos mientras se resuelven los procesos legales.

La subsecretaria reiteró la disposición de las partes para mantener el diálogo y continuar con el trabajo conjunto, priorizando el desarrollo de proyectos y el fortalecimiento de servicios en Piedras Negras.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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