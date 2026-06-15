Piedras Negras: muere adulto mayor arrastrado por la corriente en la colonia Vista Hermosa

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este lunes dejaron la primera víctima mortal en esta frontera. Se trata de José Ángel ¨N¨, conocido como “El Acá Estoy”, de 72 años de edad.

El cuerpo fue localizado en la colonia Vista Hermosa, en el cruce de las calles Dolores y Torreón, luego de que el nivel del agua comenzara a descender. De acuerdo con los reportes, José fue arrastrado por la corriente durante la tormenta.