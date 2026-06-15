Piedras Negras: muere adulto mayor arrastrado por la corriente en la colonia Vista Hermosa

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    Piedras Negras: muere adulto mayor arrastrado por la corriente en la colonia Vista Hermosa
    Aunque la principal línea de investigación apunta a un posible ahogamiento, serán los resultados de la necropsia de ley los que determinen oficialmente la causa del fallecimiento de José Ángel Hernández. REDES SOCIALES

Además de las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, autoridades forenses realizarán la necropsia correspondiente para determinar la causa de muerte

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este lunes dejaron la primera víctima mortal en esta frontera. Se trata de José Ángel ¨N¨, conocido como “El Acá Estoy”, de 72 años de edad.

El cuerpo fue localizado en la colonia Vista Hermosa, en el cruce de las calles Dolores y Torreón, luego de que el nivel del agua comenzara a descender. De acuerdo con los reportes, José fue arrastrado por la corriente durante la tormenta.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/atiende-policia-civil-coahuila-emergencias-por-intensas-lluvias-en-piedras-negras-FJ21398962

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al sitio y confirmaron el deceso. Aunque se presume que la causa fue ahogamiento, será la necropsia de ley la que determine oficialmente el motivo de la muerte.

José era una figura conocida en Piedras Negras, especialmente entre generaciones de estudiantes de la Secundaria Técnica 5 y el CBTis 34, donde durante años se dedicó a la venta de alimentos para alumnos y maestros.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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