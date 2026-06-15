Piedras Negras: muere adulto mayor arrastrado por la corriente en la colonia Vista Hermosa
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Además de las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, autoridades forenses realizarán la necropsia correspondiente para determinar la causa de muerte
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este lunes dejaron la primera víctima mortal en esta frontera. Se trata de José Ángel ¨N¨, conocido como “El Acá Estoy”, de 72 años de edad.
El cuerpo fue localizado en la colonia Vista Hermosa, en el cruce de las calles Dolores y Torreón, luego de que el nivel del agua comenzara a descender. De acuerdo con los reportes, José fue arrastrado por la corriente durante la tormenta.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al sitio y confirmaron el deceso. Aunque se presume que la causa fue ahogamiento, será la necropsia de ley la que determine oficialmente el motivo de la muerte.
José era una figura conocida en Piedras Negras, especialmente entre generaciones de estudiantes de la Secundaria Técnica 5 y el CBTis 34, donde durante años se dedicó a la venta de alimentos para alumnos y maestros.