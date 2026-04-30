Piedras Negras: niña de 4 años sufre quemaduras tras accidente con brasas

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Piedras Negras
/ 30 abril 2026
    Piedras Negras: niña de 4 años sufre quemaduras tras accidente con brasas
    Personal médico atendió a la menor por quemaduras de primer y segundo grado, luego de su ingreso al Hospital General de Zona número 11. ARCHIVO

El caso activó la intervención de instancias de protección a menores, que analizan las condiciones en que ocurrió el accidente

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un accidente doméstico ocurrido en el ejido La Navaja, en Piedras Negras, dejó a una niña de cuatro años con lesiones de consideración, lo que derivó en su ingreso a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La menor, identificada como Sofía Monserrat “N”, sufrió quemaduras de primer y segundo grado tras entrar en contacto con brasas que aparentemente ya no representaban riesgo visible. El incidente se registró cuando la niña caminaba junto a su madre y, al adelantarse, pisó cenizas que aún conservaban calor.

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Las lesiones se concentraron en distintas partes del cuerpo, incluyendo extremidades inferiores y superiores, lo que generó una reacción inmediata de auxilio. La madre trasladó a la menor por sus propios medios al Hospital General de Zona número 11, donde fue atendida por personal médico.

El caso fue reportado al área de Trabajo Social del hospital, lo que activó los protocolos correspondientes para la intervención de instancias encargadas de la protección de menores. En ese contexto, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia tomó conocimiento de los hechos para evaluar las condiciones en las que ocurrió el accidente.

De manera paralela, autoridades de la Fiscalía General del Estado y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia iniciaron un proceso de investigación con el fin de esclarecer las circunstancias. El objetivo es determinar si el incidente fue consecuencia de un descuido inevitable o si existieron factores relacionados con una posible omisión de cuidados.

El evento también movilizó a personal institucional encargado de verificar la situación familiar y el entorno en el que se desarrollaron los hechos, como parte de las acciones establecidas en casos donde hay menores lesionados.

Hasta el momento, no se ha informado sobre sanciones o resoluciones, ya que el proceso continúa en etapa de recopilación de información. Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer con precisión lo ocurrido y definir responsabilidades en torno a este hecho registrado en una comunidad rural del municipio.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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