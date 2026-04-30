Piedras Negras: niña de 4 años sufre quemaduras tras accidente con brasas

La menor, identificada como Sofía Monserrat “N”, sufrió quemaduras de primer y segundo grado tras entrar en contacto con brasas que aparentemente ya no representaban riesgo visible. El incidente se registró cuando la niña caminaba junto a su madre y, al adelantarse, pisó cenizas que aún conservaban calor.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un accidente doméstico ocurrido en el ejido La Navaja, en Piedras Negras , dejó a una niña de cuatro años con lesiones de consideración, lo que derivó en su ingreso a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las lesiones se concentraron en distintas partes del cuerpo, incluyendo extremidades inferiores y superiores, lo que generó una reacción inmediata de auxilio. La madre trasladó a la menor por sus propios medios al Hospital General de Zona número 11, donde fue atendida por personal médico.

El caso fue reportado al área de Trabajo Social del hospital, lo que activó los protocolos correspondientes para la intervención de instancias encargadas de la protección de menores. En ese contexto, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia tomó conocimiento de los hechos para evaluar las condiciones en las que ocurrió el accidente.

De manera paralela, autoridades de la Fiscalía General del Estado y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia iniciaron un proceso de investigación con el fin de esclarecer las circunstancias. El objetivo es determinar si el incidente fue consecuencia de un descuido inevitable o si existieron factores relacionados con una posible omisión de cuidados.

El evento también movilizó a personal institucional encargado de verificar la situación familiar y el entorno en el que se desarrollaron los hechos, como parte de las acciones establecidas en casos donde hay menores lesionados.

Hasta el momento, no se ha informado sobre sanciones o resoluciones, ya que el proceso continúa en etapa de recopilación de información. Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer con precisión lo ocurrido y definir responsabilidades en torno a este hecho registrado en una comunidad rural del municipio.

(Con información de medios locales)