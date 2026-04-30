Cae con más de 2 kilos de fentanilo ocultos en camioneta y es vinculado en Piedras Negras

De acuerdo con los datos integrados en la investigación, la detención ocurrió en calles de la colonia Gobernadores, donde los agentes interceptaron una camioneta tipo pick up en la que viajaba el imputado, identificado como José “N”. Durante la revisión, los oficiales contaron con el apoyo de un binomio canino, el cual realizó un marcaje positivo que derivó en una inspección más detallada del vehículo.

PIEDRAS NEGRAS, COH.- Un hombre fue vinculado a proceso tras ser detenido en posesión de más de dos kilogramos de fentanilo en el municipio de Piedras Negras , Coahuila, luego de un operativo en el que participó personal de la Policía Estatal.

Al revisar la unidad, los elementos localizaron la sustancia ilícita oculta en el interior de la batería. El aseguramiento correspondió a dos kilos 518 gramos con dos miligramos de fentanilo, una cantidad considerable que fue decomisada en el lugar. Tras el hallazgo, el conductor fue detenido y puesto a disposición de la autoridad federal junto con la droga asegurada.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal inició la carpeta de investigación correspondiente y solicitó la audiencia inicial con detenido. Con base en los datos de prueba presentados, un juez de Control determinó la vinculación a proceso del imputado por un delito contra la salud en su modalidad de posesión de fentanilo.

Como parte de las medidas cautelares, la autoridad judicial dictó prisión preventiva oficiosa, por lo que el acusado permanecerá privado de la libertad mientras se desarrolla el proceso legal. Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que se continuará con la recopilación de elementos para el caso.

El aseguramiento se llevó a cabo como resultado de labores de vigilancia y revisión en la zona, donde la intervención del binomio canino fue clave para detectar la sustancia ilícita que se encontraba oculta en el vehículo.