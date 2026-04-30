Cae con más de 2 kilos de fentanilo ocultos en camioneta y es vinculado en Piedras Negras

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Coahuila
/ 30 abril 2026
    Cae con más de 2 kilos de fentanilo ocultos en camioneta y es vinculado en Piedras Negras
    El imputado fue puesto a disposición de la autoridad federal junto con el narcótico asegurado, tras ser interceptado en la colonia Gobernadores. FOTO: ESPECIAL

La droga fue detectada por un binomio canino dentro de la batería de una camioneta durante un operativo en la colonia Gobernadores

PIEDRAS NEGRAS, COH.- Un hombre fue vinculado a proceso tras ser detenido en posesión de más de dos kilogramos de fentanilo en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, luego de un operativo en el que participó personal de la Policía Estatal.

De acuerdo con los datos integrados en la investigación, la detención ocurrió en calles de la colonia Gobernadores, donde los agentes interceptaron una camioneta tipo pick up en la que viajaba el imputado, identificado como José “N”. Durante la revisión, los oficiales contaron con el apoyo de un binomio canino, el cual realizó un marcaje positivo que derivó en una inspección más detallada del vehículo.

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Al revisar la unidad, los elementos localizaron la sustancia ilícita oculta en el interior de la batería. El aseguramiento correspondió a dos kilos 518 gramos con dos miligramos de fentanilo, una cantidad considerable que fue decomisada en el lugar. Tras el hallazgo, el conductor fue detenido y puesto a disposición de la autoridad federal junto con la droga asegurada.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal inició la carpeta de investigación correspondiente y solicitó la audiencia inicial con detenido. Con base en los datos de prueba presentados, un juez de Control determinó la vinculación a proceso del imputado por un delito contra la salud en su modalidad de posesión de fentanilo.

Como parte de las medidas cautelares, la autoridad judicial dictó prisión preventiva oficiosa, por lo que el acusado permanecerá privado de la libertad mientras se desarrolla el proceso legal. Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que se continuará con la recopilación de elementos para el caso.

El aseguramiento se llevó a cabo como resultado de labores de vigilancia y revisión en la zona, donde la intervención del binomio canino fue clave para detectar la sustancia ilícita que se encontraba oculta en el vehículo.

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De acuerdo con el marco legal vigente, la persona señalada se presume inocente hasta que se emita una sentencia condenatoria por parte de la autoridad judicial competente.

Las autoridades federales mantienen abiertos los canales de denuncia ciudadana para reportar posibles delitos relacionados con materia federal, con atención permanente durante todo el año.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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