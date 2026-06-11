Piedras Negras: realizarán jornada de prótesis de rodilla para 11 pacientes

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    Piedras Negras: realizarán jornada de prótesis de rodilla para 11 pacientes
    El Hospital General Salvador Chavarría se prepara para una nueva campaña de colocación de prótesis de rodilla dirigida a pacientes con severas limitaciones de movilidad. ARCHIVO

Las cirugías se efectuarán a finales de junio en el Hospital General Salvador Chavarría y estarán dirigidas a personas en lista de espera

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Hospital General Salvador Chavarría, en Piedras Negras, se prepara para una nueva campaña de colocación de prótesis de rodilla, programada para finales de junio, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de pacientes que enfrentan severas limitaciones de movilidad.

El director de la institución, Agustín Aguilar, informó que la jornada se realizará en coordinación con la Secretaría de Salud y permitirá que los beneficiarios reciban un procedimiento de alta especialidad sin costo, pese a que tanto la prótesis como la cirugía representan una inversión significativa para el sistema hospitalario.

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Los pacientes forman parte de una lista de espera que se actualiza de manera permanente para priorizar los casos más urgentes y garantizar un acceso equitativo al tratamiento. En esta edición se contempla la colocación de 11 prótesis de rodilla, distribuidas en cuatro días consecutivos de trabajo quirúrgico, bajo estrictos protocolos médicos y de seguridad.

Aguilar destacó que, a diferencia de campañas como las de cataratas, donde es posible realizar numerosas intervenciones en una sola jornada, las cirugías de reemplazo de rodilla son complejas y requieren mayor tiempo y recursos hospitalarios.

Para cumplir con la meta, se contará con la participación de tres médicos traumatólogos adscritos al hospital, además de personal de enfermería especializado.

Finalmente, el director aclaró que durante los días de la campaña el área de quirófano estará destinada exclusivamente a estos procedimientos, mientras que el resto de los servicios médicos continuará operando con normalidad para atender a la población.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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