Piedras Negras: UPPN aplicará segundo examen de admisión el 17 de julio

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    Piedras Negras: UPPN aplicará segundo examen de admisión el 17 de julio
    Raúl Vela Erhard destacó que las universidades politécnicas contribuyen a fortalecer la vinculación entre la formación profesional y las necesidades del sector productivo. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La convocatoria está dirigida a egresados de preparatoria interesados en incorporarse a la oferta académica de la universidad

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Universidad Politécnica de Piedras Negras (UPPN) anunció que el próximo 17 de julio llevará a cabo la segunda aplicación de su examen de admisión, dirigida a jóvenes recién egresados de preparatoria que buscan continuar su formación profesional.

El rector de la institución, Raúl Vela Erhard, señaló que esta nueva convocatoria representa una oportunidad para que los aspirantes aseguren un lugar en la universidad y se integren a su comunidad estudiantil.

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Durante su mensaje, invitó a los jóvenes a “atreverse a ser potros” y aprovechar la oferta académica que ofrece la UPPN.

Asimismo, destacó la relevancia de las universidades politécnicas en México, al considerar que este modelo educativo contribuye a ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer la vinculación con el sector productivo.

Vela Erhard agregó que estas instituciones también permiten responder a las necesidades de la industria y la sociedad, además de impulsar el desarrollo regional mediante la formación de profesionistas alineados con las demandas actuales del mercado laboral.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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