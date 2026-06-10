Piedras Negras: UPPN aplicará segundo examen de admisión el 17 de julio

El rector de la institución, Raúl Vela Erhard, señaló que esta nueva convocatoria representa una oportunidad para que los aspirantes aseguren un lugar en la universidad y se integren a su comunidad estudiantil.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Universidad Politécnica de Piedras Negras (UPPN) anunció que el próximo 17 de julio llevará a cabo la segunda aplicación de su examen de admisión, dirigida a jóvenes recién egresados de preparatoria que buscan continuar su formación profesional.

Durante su mensaje, invitó a los jóvenes a “atreverse a ser potros” y aprovechar la oferta académica que ofrece la UPPN.

Asimismo, destacó la relevancia de las universidades politécnicas en México, al considerar que este modelo educativo contribuye a ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer la vinculación con el sector productivo.

Vela Erhard agregó que estas instituciones también permiten responder a las necesidades de la industria y la sociedad, además de impulsar el desarrollo regional mediante la formación de profesionistas alineados con las demandas actuales del mercado laboral.