Piedras Negras: reconoce la UAdeC a Saira Michel Ibarra por trabajo en prevención del delito y atención a mujeres

Piedras Negras
/ 6 marzo 2026
    Durante la ceremonia se destacó la labor de proximidad social y atención a mujeres realizada por la homenajeada. Josué Rodríguez

Durante el evento, autoridades universitarias reiteraron el compromiso de la institución de formar profesionistas capaces de fortalecer las instituciones y contribuir al desarrollo social

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Facultad de Administración, Contaduría y Derecho (FACyD) de la Universidad Autónoma de Coahuila entregó un reconocimiento a la Lic. Saira Michel Ibarra Alberto por su destacada trayectoria profesional y por sus años de servicio en el ámbito de proximidad social y atención a mujeres en Piedras Negras.

Durante la ceremonia se resaltó el compromiso de la homenajeada en la promoción de la prevención del delito y el fortalecimiento de comunidades seguras, así como en la atención integral a mujeres, acciones que han generado un impacto positivo en la transformación social de la región.

La FACyD subrayó que el trabajo de la licenciada Ibarra Alberto constituye un ejemplo de entrega, profesionalismo y fortaleza, cualidades que inspiran a las nuevas generaciones de estudiantes y futuras servidoras públicas comprometidas con el bienestar social.

El reconocimiento forma parte de las iniciativas de la facultad para visibilizar el liderazgo y la participación de las mujeres en el servicio público, destacando su papel en áreas clave para el desarrollo social y la seguridad comunitaria.

El director de la facultad, Isidro Tadeo Vargas Pérez, reiteró el compromiso institucional de formar profesionistas capaces de fortalecer las instituciones y contribuir a una sociedad más justa y segura.

Con este tipo de acciones, la FACyD UAdeC reafirma su misión de vincular la academia con la sociedad, reconociendo a quienes, desde su labor profesional, generan un impacto positivo en la comunidad.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

