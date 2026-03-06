Piedras Negras: reconoce la UAdeC a Saira Michel Ibarra por trabajo en prevención del delito y atención a mujeres

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Facultad de Administración, Contaduría y Derecho (FACyD) de la Universidad Autónoma de Coahuila entregó un reconocimiento a la Lic. Saira Michel Ibarra Alberto por su destacada trayectoria profesional y por sus años de servicio en el ámbito de proximidad social y atención a mujeres en Piedras Negras.

Durante la ceremonia se resaltó el compromiso de la homenajeada en la promoción de la prevención del delito y el fortalecimiento de comunidades seguras, así como en la atención integral a mujeres, acciones que han generado un impacto positivo en la transformación social de la región.

TE PUEDE INTERESAR: Ganador atleta en Torreón es detenido en Zacatecas días después de su victoria

La FACyD subrayó que el trabajo de la licenciada Ibarra Alberto constituye un ejemplo de entrega, profesionalismo y fortaleza, cualidades que inspiran a las nuevas generaciones de estudiantes y futuras servidoras públicas comprometidas con el bienestar social.

El reconocimiento forma parte de las iniciativas de la facultad para visibilizar el liderazgo y la participación de las mujeres en el servicio público, destacando su papel en áreas clave para el desarrollo social y la seguridad comunitaria.

El director de la facultad, Isidro Tadeo Vargas Pérez, reiteró el compromiso institucional de formar profesionistas capaces de fortalecer las instituciones y contribuir a una sociedad más justa y segura.

Con este tipo de acciones, la FACyD UAdeC reafirma su misión de vincular la academia con la sociedad, reconociendo a quienes, desde su labor profesional, generan un impacto positivo en la comunidad.