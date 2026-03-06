Ganador atleta en Torreón es detenido en Zacatecas días después de su victoria

GUADALUPE, ZAC.— El atleta keniano Wilfred Nyatogo, reciente ganador de un maratón en Torreón, fue detenido este 5 de marzo en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, por presunto delito de violación, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Tras su captura, Nyatogo fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal conforme avance la investigación.

Nyatogo se coronó campeón de la edición número 37, competencia de 42.195 kilómetros que recorre las ciudades de Gómez Palacio, Lerdo y Torreón, en la Comarca Lagunera. El corredor cruzó la meta con un tiempo de 2 horas, 18 minutos y 27 segundos, superando a Marco Antonio Martínez Sánchez Arena y René Eduardo Ortiz Morales, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. Por su victoria, Nyatogo recibió un premio de 225 mil pesos.

El atleta africano, conocido dentro del circuito mexicano de carreras de larga distancia, había destacado previamente en la misma prueba al ocupar el segundo lugar en la edición de 2024, consolidándose como uno de los competidores más fuertes de la justa deportiva.