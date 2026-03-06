Ganador atleta en Torreón es detenido en Zacatecas días después de su victoria
La Fiscalía informó que Wilfred Nyatogo fue puesto a disposición del Ministerio Público tras su captura en Guadalupe
GUADALUPE, ZAC.— El atleta keniano Wilfred Nyatogo, reciente ganador de un maratón en Torreón, fue detenido este 5 de marzo en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, por presunto delito de violación, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Tras su captura, Nyatogo fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal conforme avance la investigación.
Nyatogo se coronó campeón de la edición número 37, competencia de 42.195 kilómetros que recorre las ciudades de Gómez Palacio, Lerdo y Torreón, en la Comarca Lagunera. El corredor cruzó la meta con un tiempo de 2 horas, 18 minutos y 27 segundos, superando a Marco Antonio Martínez Sánchez Arena y René Eduardo Ortiz Morales, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. Por su victoria, Nyatogo recibió un premio de 225 mil pesos.
El atleta africano, conocido dentro del circuito mexicano de carreras de larga distancia, había destacado previamente en la misma prueba al ocupar el segundo lugar en la edición de 2024, consolidándose como uno de los competidores más fuertes de la justa deportiva.
La detención se produce pocos días después de su triunfo, generando sorpresa y reacciones entre seguidores del atletismo y usuarios de redes sociales. De acuerdo con la fiscalía, Nyatogo contaba con una orden de aprehensión vigente por el presunto delito de violación, misma que fue ejecutada en coordinación con la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, como parte de un operativo en el que se cumplieron nueve órdenes de arresto en las últimas 24 horas.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre la acusación, limitándose a confirmar la captura del corredor y que se encuentra bajo proceso legal. La Fiscalía señaló que será el órgano jurisdiccional correspondiente quien determine su situación conforme avance la investigación.
El caso ha desviado la atención de la competencia deportiva hacia un asunto judicial, generando polémica entre aficionados y medios especializados, y marcando un episodio poco común en la historia del Maratón Lala, que cada año atrae a corredores nacionales y extranjeros por su alto nivel competitivo y sus premios económicos.