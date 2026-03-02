Piedras Negras: renuevan mesa directiva de la UGRC tras el fallecimiento de Abel Ayala Flores

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC) llevó a cabo este fin de semana la renovación de su Consejo Directivo, tras el sensible fallecimiento de Abel Ayala Flores, quien se desempeñaba como presidente. En su lugar fue elegido Homero Amezcua Villarreal, originario de Ciudad Acuña.

Mediante un comunicado, la UGRC informó que el nuevo Consejo Directivo tendrá la responsabilidad de encabezar los esfuerzos del sector ganadero en el estado. El proceso democrático contó con la presencia de Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, y de Isaías Montemayor, subsecretario de Ganadería, quienes atestiguaron la elección.

La nueva mesa directiva quedó integrada de la siguiente manera:<br /> - Presidente: Homero Amezcua Villarreal<br /> - Secretario: Apolinar Guajardo Falcón<br /> - Tesorero: David Aguirre Arredondo<br /> - Presidente del Consejo de Vigilancia: Rodolfo Chavarría Delgado

Durante la asamblea, se guardó un minuto de silencio en memoria de Abel Ayala Flores, reconociendo su invaluable legado y la dedicación incansable que brindó a la ganadería coahuilense. Su ejemplo, señalaron, seguirá guiando el rumbo del sector.