Piedras Negras: renuevan mesa directiva de la UGRC tras el fallecimiento de Abel Ayala Flores

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 2 marzo 2026
    Piedras Negras: renuevan mesa directiva de la UGRC tras el fallecimiento de Abel Ayala Flores
    Homero Amezcua Villarreal, es el nuevo presidente de la UGRC. Cortesía

Tras la renovación del Consejo Directivo en Piedras Negras, Homero Amezcua Villarreal, fue electo como el nuevo presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC) llevó a cabo este fin de semana la renovación de su Consejo Directivo, tras el sensible fallecimiento de Abel Ayala Flores, quien se desempeñaba como presidente. En su lugar fue elegido Homero Amezcua Villarreal, originario de Ciudad Acuña.

Mediante un comunicado, la UGRC informó que el nuevo Consejo Directivo tendrá la responsabilidad de encabezar los esfuerzos del sector ganadero en el estado. El proceso democrático contó con la presencia de Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, y de Isaías Montemayor, subsecretario de Ganadería, quienes atestiguaron la elección.

La nueva mesa directiva quedó integrada de la siguiente manera:<br /> - Presidente: Homero Amezcua Villarreal<br /> - Secretario: Apolinar Guajardo Falcón<br /> - Tesorero: David Aguirre Arredondo<br /> - Presidente del Consejo de Vigilancia: Rodolfo Chavarría Delgado

Durante la asamblea, se guardó un minuto de silencio en memoria de Abel Ayala Flores, reconociendo su invaluable legado y la dedicación incansable que brindó a la ganadería coahuilense. Su ejemplo, señalaron, seguirá guiando el rumbo del sector.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


ganadería
Presidentes

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La postura de Sheinbaum

La postura de Sheinbaum
true

Estafa mujer ramosarizpense a 18 saltillenses con relojes falsos
Vivir en alerta, cuando el trabajo enferma

Vivir en alerta, cuando el trabajo enferma
Punto de la orilla donde civiles intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar tras extraer el cuerpo del fondo.

Identifican a joven que murió ahogado en la cascada El Salto de Arteaga
El sondeo indica que el 82 por ciento de los encuestados calificó como “bien” o “muy bien” el operativo implementado para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho.

Repunta aprobación de Sheinbaum tras operativo contra ‘El Mencho’
Adiós. Las cenizas del productor quedaron depositadas en Saltillo, ciudad que siempre llevó en el corazón.

Saltillo da el último adiós a Pedro Torres; sus cenizas descansan en su ciudad natal
true

México combate al narcotráfico en una cuerda floja de terror
Con los cepillos de dientes, por ejemplo, puedes optar por mangos de bambú, que pueden reducir los residuos plásticos

¿Debo preocuparme por el plástico de mi cepillo y mi hilo dental?