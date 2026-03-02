El rancho de Epstein en Nuevo México está bajo escrutinio. Podría ser demasiado tarde

Por: Reis Thebault and Paul Ratje Su mansión palaciega de unos 2780 metros cuadrados en Nuevo México se alza sobre una colina con vistas a cientos de hectáreas de terreno del suroeste, que él bautizó como rancho Zorro. Un mar de hierba enmarañada, cactus cholla espinoso y arroyos agrietados, el alto desierto escasamente poblado al sur de Santa Fe es una tierra donde los vecinos más próximos están a kilómetros de distancia y casi todo el mundo se ocupa de sus propios asuntos. Algunas de las víctimas del financiero han dicho que traficaron con ellas allí, personajes famosos lo visitaron y Epstein meditó sobre la posibilidad de convertir al Zorro en un cuartel general para extravagantes experimentos de ingeniería genética. TE PUEDE INTERESAR: Los archivos Epstein nunca debieron publicarse Y, sin embargo, los dirigentes de Nuevo México afirman que nunca se ha investigado a fondo la actividad delictiva que pudo producirse en el rancho durante los 26 años en que el delincuente sexual convicto fue su propietario. En 2019, la fiscalía federal asumió una investigación dirigida por el estado sobre las acciones de Epstein, que luego aparentemente se desvaneció, según funcionarios de Nuevo México y registros recientemente revelados.

“No solo se ha eclipsado, sino que se ha ignorado por completo”, dijo Eddy Aragon, un locutor de radio de Albuquerque que lleva años investigando las actividades de Epstein. Señaló otros rincones del imperio de Epstein que han sido investigados, como Little St. James, el famoso escondite privado en una isla del Caribe. “Todo el mundo prestaba atención a París, Little St. James, Nueva York y Miami, pero no al rancho Zorro”. El mes pasado, los legisladores de Nuevo México, espoleados por la última publicación de documentos de Epstein por parte del Departamento de Justicia, votaron unánimemente a favor de cambiar esta situación, y constituyeron una “comisión de la verdad” bipartidista de cuatro miembros en la Asamblea Legislativa del Estado, dotada de poder de citación, para investigar la sórdida historia del rancho Zorro. El fiscal general del estado también anunció que reabriría una investigación que su oficina había cerrado poco antes de la muerte de Epstein en 2019. “Tenemos que averiguar cómo pudo actuar sin rendir cuentas”, dijo Andrea Romero, representante del estado de Nuevo México por Santa Fe, quien dirige la Comisión de la Verdad. “Tenemos que comprender qué permitió que esto sucediera”. Eso no será fácil. Desde la muerte de Epstein, la propiedad ha cambiado de manos, lo que podría complicar la investigación estatal. El nuevo propietario, un magnate inmobiliario de Dallas y exsenador estatal llamado Don Huffines, es candidato a contralor de Texas, un momento inoportuno para los investigadores, aunque ha dicho que cooperaría con las fuerzas del orden. Pero las afirmaciones no verificadas de los documentos han resultado imposibles de ignorar. Una denuncia anónima de quien afirmaba haber trabajado en el rancho decía que Epstein ocultó la muerte de dos niñas víctimas de abusos al ordenar que las enterraran en las colinas de las afueras del rancho. No está claro si el FBI investigó alguna vez la denuncia. Los archivos también incluían correspondencia entre los abogados de Epstein y los fiscales federales en la que se indicaba que los investigadores no habían registrado el rancho hasta diciembre de 2019.

El FBI se negó a comentar la denuncia o a decir si se había registrado la propiedad de Nuevo México. El año de la muerte de Epstein, 2019, fue también el año en que se perdió el rastro en el desierto. A medida que la causa penal contra Epstein cobraba impulso, la fiscalía general de Nuevo México interrogaba a testigos sobre sus posibles fechorías a nivel local. Pero los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York pidieron a las autoridades estatales que interrumpieran su trabajo y compartieran todo lo que habían encontrado con los funcionarios federales, según Héctor Balderas, exfiscal general de Nuevo México, y correos electrónicos publicados recientemente. Los fiscales creían que su caso sería más sólido si ellos dirigían la investigación, recordó Balderas. Pero un año después, decidió que las autoridades federales no estaban siendo lo bastante agresivas, y su oficina envió una carta instándoles a confiscar los bienes de Epstein en Nuevo México. “Creemos que este rancho fue utilizado por Epstein y otros para facilitar la comisión y la ocultación prolongada de su tráfico de menores”, decía la carta. Balderas no recibió respuesta. El Distrito Sur de Nueva York dirigió una solicitud de comentarios al Departamento de Justicia, que no respondió. “Debería haber habido más condenas relacionadas con conductas en Nuevo México”, dijo Balderas. La denuncia sobre los cadáveres enterrados se envió originalmente en 2019 a Aragon, quien dijo que alertó a las autoridades locales. Nunca recibió respuesta. Pero la Tierra del Encanto, como se denomina a sí mismo Nuevo México, ha guardado sus secretos durante mucho tiempo. En la década de 1940, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense eligió una meseta llamada Los Álamos para su encubierto Proyecto Manhattan. Los investigadores detonaron la primera bomba atómica de la historia en un campo de misiles a las afueras de la ciudad de Alamogordo y lo ocultaron durante semanas. En las últimas décadas, los ricos y famosos han acudido allí en masa para comprar vastas extensiones de tierra remota rodeadas de paisajes impresionantes y poca gente. A la pregunta de cómo pudo el rancho Zorro evitar el escrutinio durante tanto tiempo, varios residentes respondieron: “Es Nuevo México”. Epstein compró el rancho cerca de la ciudad de Stanley en 1993, a la familia de Bruce King, tres veces gobernador de Nuevo México, vinculándose a la élite política del estado como hizo en otros lugares. Con una pequeña vivienda y poco más con qué trabajar, Epstein inició importantes proyectos de construcción.