Investigan presunto suicidio de policía en estación Paredón de Ramos Arizpe

Saltillo
/ 2 marzo 2026
    La corporación de Ramos Arizpe reportó el deceso de su elemento; la principal línea de investigación apunta a una autolesión. ARCHIVO

El oficial murió tras accionar su arma de cargo en la estación Paredón; Fiscalía de Coahuila ya investiga el hecho

La detonación de un arma de cargo rompió el silencio en las instalaciones de la estación policial de la comunidad de Paredón. Este lunes, el cuerpo de un elemento de la Policía Municipal de Ramos Arizpe fue localizado sin vida en el interior de dicho recinto, desatando una movilización inmediata de los cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales.

Los hechos fueron confirmados por la administración municipal durante las primeras horas de este 2 de marzo. Según los reportes preliminares emanados de la escena, el oficial habría accionado su propia arma reglamentaria contra sí mismo. La línea de investigación principal apunta a que se trató de un presunto suicidio, aunque los peritos aún trabajan en el lugar para descartar otras hipótesis.

TE PUEDE INTERESAR: Encandila el sol a conductora y choca contra talud en Saltillo

ESCENA BAJO RESGUARDO

Tras el hallazgo del cuerpo, la estación Paredón fue acordonada para preservar las evidencias. Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron al sitio para tomar conocimiento del deceso e iniciar con el levantamiento de pruebas. El personal de servicios periciales se encargó de asegurar el arma involucrada, la cual será sometida a pruebas de balística como parte del protocolo legal.

Las autoridades informaron que ya se integró una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon la muerte del uniformado. Aunque las indagatorias iniciales y las versiones recabadas entre los compañeros del oficial refuerzan la teoría de la autolesión, será la necropsia de ley la que determine científicamente la causa de la muerte.

APOYO INSTITUCIONAL

Ante el suceso, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe emitió un comunicado donde calificó el evento como un hecho lamentable. Se informó que existe una coordinación total con las autoridades ministeriales para facilitar cualquier dato que ayude a cerrar el caso.

Asimismo, la autoridad local manifestó que se brindará acompañamiento y apoyo a los familiares del oficial fallecido en todo momento.

