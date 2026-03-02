Millonarios pagan 350 mil dólares para huir de Dubái y Abu Dhabi en aviones privados, mientras siguen los bombardeos

Internacional
/ 2 marzo 2026
    Millonarios pagan 350 mil dólares para huir de Dubái y Abu Dhabi en aviones privados, mientras siguen los bombardeos
    Una columna de humo negro se eleva desde un almacén en la zona industrial de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, tras los informes de ataques iraníes en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el domingo 1 de marzo de 2026. AP

Algunos están dispuestos a desembolsar cientos de miles de dólares para viajar diez horas hasta Arabia Saudita, donde luego pueden alquilar aviones privados para Europa

Los súper ricos están pagando hasta 350.000 dólares para huir de Medio Oriente en aviones privados mientras los misiles continúan bombardeando la región.

Las élites ricas que viven en Dubái y Abu Dhabi han estado contactando frenéticamente a compañías de seguridad privadas para encontrar una ruta de salida desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en ataques coordinados durante el fin de semana, informó Semafor.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman que cuatro militares de EU han muerto en ataques de Irán

Algunos están dispuestos a desembolsar cientos de miles de dólares para viajar diez horas hasta Arabia Saudita, donde luego pueden alquilar aviones privados para Europa.

“Arabia Saudita es la única opción real para quienes desean salir de la región en este momento”, afirmó Ameerh Naran, director ejecutivo de la empresa de viajes en jet privado Vimana Private.

Entre quienes intentan escapar se encuentran altos ejecutivos de empresas financieras globales y gente rica de la región que está de vacaciones.

“Nos han contactado una mezcla de clientes, incluidas familias, individuos y corporaciones, que quieren salir de la región ya sea por temor a su seguridad o por razones comerciales porque simplemente necesitan poder viajar”, dijo Ian McCaul, quien trabaja en la empresa de seguridad Alma Risk, con sede en el Reino Unido.

La repentina demanda de una ruta de escape ha disparado el coste de los vuelos chárter en jet privado a Europa hasta 350.000 dólares, según las empresas.

Dubai, que se ha convertido en los últimos años en un hervidero de empresarios, emprendedores e influyentes extranjeros ultrarricos, estuvo entre las zonas del Golfo atacadas después de que Irán lanzó sus ataques de represalia el sábado.

Surgieron imágenes del lujoso hotel Fairmont The Palm de Dubái envuelto en llamas después de que las fuerzas de los Emiratos Árabes Unidos interceptaron un ataque aéreo iraní.

Según se informa, los escombros del ataque interceptado cayeron cerca del frente del hotel de lujo.

Mientras tanto, decenas de personas influyentes inundaron las redes sociales con videos y fotos de las estelas de humo que dejaban los misiles en el horizonte de Dubái mientras los misiles y aviones no tripulados iraníes atacaban la región.

Los ataques estadounidenses e israelíes, denominados Operación Furia Épica, fueron ordenados debido a la negativa de Irán a desmantelar su programa nuclear después de semanas de negociaciones.

El presidente Trump había advertido repetidamente a Teherán que enfrentaría consecuencias si no llegaba a un acuerdo con Estados Unidos.

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

