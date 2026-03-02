POLITICÓN: Entre la 4T y el PRI, el SNTE y la CTM son clave en el tablero político de Coahuila

I. SE CALIENTA

La sucesión en el vecino estado de Nuevo León vivió ayer un episodio relevante cuando la excandidata a senadora y actual secretaria de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey, Karina Barrón Perales, fue detenida por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR). ¿Qué relación tiene este hecho con la todavía lejana contienda por la gubernatura? Lo primero que hay que resaltar es que el senador morenista Waldo Fernández salió ayer a decir que la detención deriva de una denuncia realizada por él en contra de su exrival, aunque no ofreció mayores detalles, pues dijo que eso ocurrirá hoy, luego de la audiencia de imputación a la que será sometida la funcionaria regia.

II. ¿HABRÁ MÁS?

En segundo lugar, es preciso decir que se trata de un golpe directo, por debajo de la línea de flotación, en contra del equipo del tricolor Adrián de la Garza, alcalde regiomontano y a quien se ubica como aspirante a la gubernatura. ¿Y por qué podría él resentir este golpe? Porque Waldo Fernández afirmó que los hechos de su denuncia tienen que ver con “un montaje y fabricación de hechos” ante la Fiscalía de Nuevo León... suena conocido el tema.

III. DUDA

Con el arribo de Tereso Medina al liderazgo de la CTM, hoy contamos con dos coahuilenses al frente de organismos gremiales, de carácter nacional, cuya actividad más notoria no es precisamente la defensa de los derechos de sus afiliados, sino la grilla partidista. Sobre el SNTE, que encabeza “El Paisano” Alfonso Cepeda Salas, no hay duda: alinea con la cuatroté y se dedica por estos días, de tiempo completo, a pavimentar el camino que le permita desplazar a las figuras visibles del morenismo comarcano rumbo a la candidatura al Gobierno de Coahuila. Pero en el caso de Tereso no está claro si va a mantener su militancia personal o mudará de preferencias.

IV. ESTRATÉGICO

No es poca cosa lo que implica, a nivel local, que dos gremios nacionales terminen alineándose con el partido de moda. Y eso aplica desde ya para los comicios que están en marcha, pero sobre todo para las elecciones intermedias de 2027 y más aún en la perspectiva de la sucesión gubernamental. El priismo local no ha dejado de coquetearle públicamente a Tereso en los últimos días, pero la pregunta es si eso va a ser suficiente para que mantenga su lealtad del lado del expartidazo.

V. VOTACIÓN CANTADA

Hoy, en sesión ordinaria del Congreso del Estado que preside la priista Luz Elena Morales, deberán designarse a las nuevas magistraturas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. El procedimiento marca voto individual por terna, en cédula y con mayoría calificada. En el papel suena riguroso. En los pasillos legislativos se comenta que será un mero trámite. Con la oposición disminuida y sin margen real de maniobra, todo apunta a que la terna integrada por Bernardo González Morales, Gustavo Sergio López Arizpe y Bertha Icela Mata Ortiz avanzará sin sobresaltos. La formalidad democrática cumplirá el requisito.

VI. MAYORÍA ASEGURADA

El diseño institucional exige dos terceras partes de los presentes para concretar cada nombramiento. Pero cuando la correlación de fuerzas está clara, la aritmética pesa más que cualquier debate. Nos comentan que no se anticipan sorpresas ni bloqueos, y que la sesión será más protocolaria que deliberativa. Así, las magistraturas laborales quedarían definidas sin mayores trámites ni discusión. En política parlamentaria, la votación es el último paso... pero al menos en este caso no es el momento de la decisión.

VII. SOSPECHOSO

Esta semana podría ser determinante para el activista y periodista Miguel Alfonso Meza, impulsor del sitio web “Narcopolíticos”, quien ha denunciado que tiene información en el sentido de que tratarán de sancionarlo por denunciar a candidatos a jueces vinculados con grupos criminales. La única denuncia en su contra que aún persiste la interpuso Silvia Delgado García, quien en su momento fungió como abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán y es hoy jueza penal en Chihuahua. Meza ha difundido información respecto de su nexo con el narcotraficante convicto, razón por la cual la chihuahuense busca que se le sancione.

VIII. AUNQUE MUY EVIDENTE...

Y aunque el Tribunal Electoral de Chihuahua ha desestimado en dos ocasiones la denuncia, todo indica que la jueza Delgado García –o quienes están detrás de ella– tiene muy buenas conexiones, pues la Sala Regional Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha bateado sus fallos y exigido que el caso se analice de nuevo. No cabe duda de que se trata de un intento de silenciar a un periodista incómodo por sacar a flote información relevante para la calidad de nuestra democracia.

IX. SIN PRISA EN LA ‘SIMULACIÓN’

En el arranque del proceso de simulación –¡perdón!, de las precampañas– hubo quien decidió no apresurarse. Mientras otros precandidatos salieron puntuales al minuto uno para “disputar” candidaturas... contra nadie, el diputado Antonio Attolini optó por la calma estratégica. Nos dicen que entiende bien el contexto: cuando la nominación está planchada, correr resulta innecesario. Así que iniciará actividades hasta el lunes. En un proceso en el cual todos los morenistas compiten contra el espejo, no arrancar también es una forma de mensaje... ¿Cuál será el mensaje que quiere transmitir Attolini?