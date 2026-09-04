Piedras Negras: Tras caso Darsy en Acuña, piden castigar negligencia y maltrato animal en Coahuila

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    Piedras Negras: Tras caso Darsy en Acuña, piden castigar negligencia y maltrato animal en Coahuila
    Vanessa Ramírez señaló que los casos de animales arrastrados por vehículos deben investigarse aun cuando se argumente que se trató de un accidente. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La abogada Vanessa Ramírez comparó lo ocurrido en Acuña con el caso de Rocky, el perro que murió tras ser arrastrado por un vehículo en Saltillo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El caso de Darsy, un perro que fue arrastrado por un vehículo en Acuña, reavivó el llamado de asociaciones proanimal para investigar y sancionar los casos de maltrato, incluida la posible responsabilidad derivada de conductas negligentes.

Vanessa Ramírez, abogada de asociaciones proanimal, señaló que lo ocurrido guarda similitudes con el caso de Rocky, el perro que murió después de ser arrastrado por una camioneta en Saltillo, y sostuvo que las explicaciones relacionadas con supuestos accidentes no deben impedir que los hechos sean investigados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/caso-darsy-en-acuna-activista-pide-sancionar-negligencia-aun-cuando-no-exista-intencion-de-maltrato-EA23239863

La jurista señaló que situaciones como transportar a un perro en la caja de una camioneta o argumentar que el conductor no se percató de que el animal permanecía amarrado y era arrastrado deben analizarse para determinar posibles responsabilidades.

Explicó que, aun cuando no exista la intención directa de causar daño, determinadas conductas pueden constituir, según las circunstancias, una negligencia susceptible de ser sancionada conforme a la legislación vigente.

Para atender estos casos, Ramírez destacó la importancia de presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público o las instancias correspondientes, trámite que, explicó, puede realizar tanto una organización protectora como cualquier ciudadano que tenga conocimiento de los hechos.

También consideró necesario verificar el estado de salud del animal afectado, constatar si sobrevivió y garantizar que reciba atención veterinaria. En caso de que las lesiones provoquen su muerte, señaló que corresponde a las autoridades investigar y deslindar las responsabilidades correspondientes.

La abogada planteó además la necesidad de fortalecer la regulación relacionada con el transporte de animales, a fin de establecer lineamientos para reducir riesgos durante los traslados.

Finalmente, llamó a ciudadanos y colectivos de protección animal a documentar y denunciar posibles actos de crueldad, al considerar que las investigaciones y eventuales sanciones pueden contribuir a prevenir nuevos casos.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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