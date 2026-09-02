Caso ‘Darsy’ en Acuña: activista pide sancionar negligencia aun cuando no exista intención de maltrato

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante la preocupación social generada por casos graves de crueldad contra animales, como el reciente hecho difundido en redes sociales en Ciudad Acuña, Irene Herrera Díaz, fundadora de Voluntariado Animal, llamó a utilizar las vías legales para determinar responsabilidades y evitar que posibles casos de negligencia queden sin sanción. La activista señaló que, aun cuando un animal resulte lesionado accidentalmente mientras es transportado en la caja de una camioneta o debido a un descuido de sus propietarios, las circunstancias deben ser investigadas para establecer si existió alguna responsabilidad.

Herrera Díaz explicó que, aun sin dolo o intención directa de causar daño, este tipo de conductas pueden configurar una negligencia grave que ponga en riesgo la vida y la integridad de los animales. Por ello, señaló que corresponde a las autoridades deslindar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones previstas por la ley. Su posicionamiento ocurre después de que Dignidad Animal A.C. informara que el caso de Darsy, la perrita captada mientras era arrastrada por una camioneta en el fraccionamiento Los Álamos, en Acuña, habría ocurrido de manera accidental. De acuerdo con la información difundida por esa organización, las indagatorias realizadas apuntan a que Darsy brincó de la caja de la camioneta. La asociación informó además que el animal permanece con vida, bajo cuidado de su familia y recibiendo atención veterinaria por las lesiones sufridas. Previamente, autoridades municipales informaron que la Unidad Municipal de Trato Digno y Bienestar Animal intervino en el caso y aplicó una sanción administrativa al propietario, además de dar vista al Ministerio Público. Hasta el momento no se ha informado públicamente el monto de la multa.

Herrera Díaz destacó que, independientemente de las circunstancias de cada caso, es importante presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público o la instancia correspondiente cuando se tenga conocimiento de posibles actos de maltrato o negligencia. El procedimiento, agregó, puede ser promovido tanto por asociaciones protectoras como por ciudadanos. La representante de Voluntariado Animal consideró además necesario fortalecer las disposiciones relacionadas con el traslado seguro de mascotas, con el propósito de establecer reglas claras que reduzcan los riesgos para los animales durante su transportación. Finalmente, llamó a la ciudadanía a reportar posibles casos de crueldad o descuido ante las autoridades competentes y sostuvo que la denuncia formal permite que los hechos sean investigados y se determine si existen responsabilidades.