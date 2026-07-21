$!Zoé Robledo presenta cómo serán los nuevos hospitales del IMSS en Saltillo, Matamoros y San Buenaventura

La presentación se realizó durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , quien informó que la sesión estuvo dedicada a exponer las acciones enfocadas en ampliar el acceso a los servicios de salud en el país.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, presentó este martes 21 de julio los proyectos de construcción y renovación de hospitales y centros médicos que forman parte del plan nacional de fortalecimiento del sistema de salud, entre los que destacan tres obras para el estado de Coahuila: un Hospital General Regional en Saltillo y hospitales rurales en Matamoros y San Buenaventura.

GOBIERNO FEDERAL PROYECTA 47 HOSPITALES DEL IMSS ANTES DE 2030

Durante su intervención, Zoé Robledo señaló que el IMSS tiene previsto construir y poner en operación 47 hospitales durante la administración de Claudia Sheinbaum.

Explicó que siete hospitales ya fueron concluidos y se encuentran en funcionamiento, mientras que otros 21 están actualmente en proceso de construcción. De estos últimos, diez abrirán sus puertas durante los próximos diez meses y algunos ya comenzaron a ofrecer determinados servicios.

El funcionario indicó que el objetivo de estas obras es ampliar la capacidad instalada del instituto en regiones donde la infraestructura resultaba insuficiente o donde anteriormente no existían hospitales del IMSS.

“Como lo ha dicho la presidenta, además de hablar de inversión pública y construcciones y edificios, estamos hablando de ampliar los servicios en donde o nunca habían existido o en donde la capacidad instalada del IMSS por tantos años de desinversión ya resultaba completamente insuficiente y las personas tenían que asumir ese costo en recorridos largos o en esperas prolongadas”, expresó.

Durante la exposición también presentó avances de hospitales en entidades como Guanajuato, Sonora, Baja California y Michoacán.

HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE SALTILLO ATENDERÁ A MÁS DE 2.5 MILLONES DE PERSONAS

Uno de los proyectos destacados corresponde al nuevo Hospital General Regional (HGR) de Saltillo, obra que, de acuerdo con Robledo Aburto, representa la primera construcción hospitalaria del IMSS en la capital coahuilense desde 1974.

El funcionario señaló que el nuevo complejo beneficiará a una población estimada de 2 millones 504 mil 958 personas. Indicó que el hospital contará con 558 camas, de las cuales 260 serán censables y 298 no censables, además de 49 especialidades médicas, nueve quirófanos y área de tococirugía, 50 camas de urgencias, seis sillones para quimioterapia, 18 máquinas para hemodiálisis, 30 camas de terapia intensiva, un equipo de resonancia magnética y un tomógrafo.

Durante la presentación, Robledo destacó que la nueva infraestructura busca ampliar significativamente la capacidad de atención médica especializada en la región.