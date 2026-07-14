Policía Civil de Coahuila refuerza apoyos tras intensas lluvias en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante las precipitaciones registradas en la región, la Policía Civil Coahuila (PCC), delegación Norte Uno, desplegó patrullajes preventivos y brindó apoyo directo a la ciudadanía mediante traslados a zonas seguras.

El operativo tuvo como propósito vigilar los sectores más afectados y atender a quienes requerían asistencia inmediata. La corporación destacó que las acciones se realizaron de manera coordinada y bajo medidas de precaución, debido a las condiciones climáticas adversas.