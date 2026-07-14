Policía Civil de Coahuila refuerza apoyos tras intensas lluvias en Piedras Negras
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La Policía Civil Coahuila reforzó los patrullajes y el apoyo a la población en Piedras Negras tras las lluvias, con recorridos preventivos y traslados a zonas seguras
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante las precipitaciones registradas en la región, la Policía Civil Coahuila (PCC), delegación Norte Uno, desplegó patrullajes preventivos y brindó apoyo directo a la ciudadanía mediante traslados a zonas seguras.
El operativo tuvo como propósito vigilar los sectores más afectados y atender a quienes requerían asistencia inmediata. La corporación destacó que las acciones se realizaron de manera coordinada y bajo medidas de precaución, debido a las condiciones climáticas adversas.
La PCC subrayó que, en cada contingencia, los agentes recorren las colonias más vulnerables, auxiliando a familias que enfrentan inundaciones o daños en sus viviendas. Los elementos estatales apoyan con el traslado de personas mayores, niños y mujeres hacia refugios temporales, además de entregar insumos básicos cuando las condiciones lo permiten.
Vecinos de distintos sectores reconocieron la presencia constante de las patrullas, que no solo vigilan, sino que también ofrecen acompañamiento y seguridad en momentos de emergencia. La corporación reiteró que mantendrá presencia activa en Piedras Negras mientras persistan los pronósticos de lluvia, y exhortó a la población a extremar precauciones y seguir las recomendaciones oficiales.