Lluvias en Coahuila: Protección Civil mantiene monitoreo y alerta por pronóstico de fuertes precipitaciones

Desde la mañana, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó sobre las condiciones meteorológicas previstas. Además, emitió alertamientos preventivos y mantuvo comunicación permanente con las 38 Unidades Municipales de Protección Civil y los cuerpos de emergencia. El objetivo fue monitorear las zonas de riesgo y atender cualquier incidencia que pudiera presentarse.

MONCLOVA, COAH.- La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informó que, debido a la interacción de diversos fenómenos meteorológicos, como el monzón mexicano, circulaciones ciclónicas y canales de baja presión, durante este martes se registraron lluvias de moderadas a fuertes en distintas regiones de Coahuila . Las precipitaciones se concentraron principalmente en la región Norte.

En Ciudad Acuña se registra un acumulado cercano a los 40 milímetros de precipitación. Esto ha generado escurrimientos superficiales, el cierre preventivo de diversos vados y acumulaciones de agua en algunas viviendas. Hasta el momento no se reportan daños mayores.

Asimismo, el caudal del río Bravo aumentó de 43.90 a 130 metros cúbicos por segundo. Por ello, las autoridades mantienen una vigilancia permanente sobre su comportamiento.

De acuerdo con el pronóstico para las próximas 24 horas, las regiones Norte y Cinco Manantiales continuarán siendo las de mayor atención. Se estiman acumulados de entre 44.45 y 76.2 milímetros, con registros puntuales de hasta 101.6 milímetros.

En las regiones Carbonífera y Centro-Desierto se prevén acumulados de entre 6.35 y 25.4 milímetros, con registros puntuales de hasta 44.45 milímetros. Para las regiones Laguna y Sureste se esperan lluvias ligeras, con acumulados de entre 0.25 y 6.35 milímetros y registros aislados de hasta 12.7 milímetros.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni daños de consideración. Únicamente se tiene conocimiento de algunos vehículos varados en distintos vados debido al paso de la corriente.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas en coordinación con las autoridades municipales y los cuerpos de auxilio. Por ello, exhortó a la población a evitar cruzar vados, arroyos o zonas inundadas. También pidió mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender en todo momento las recomendaciones de las autoridades.

En caso de emergencia, la dependencia pidió comunicarse al 911.