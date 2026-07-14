Lluvias en Coahuila: Protección Civil mantiene monitoreo y alerta por pronóstico de fuertes precipitaciones

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Monclova
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    Lluvias en Coahuila: Protección Civil mantiene monitoreo y alerta por pronóstico de fuertes precipitaciones
    Protección Civil del Estado mantiene comunicación con las unidades municipales para monitorear las lluvias y atender cualquier incidencia que pudiera presentarse. SMN

Protección Civil reportó afectaciones menores en Acuña y mantiene coordinación con los 38 municipios ante el pronóstico de más precipitaciones

MONCLOVA, COAH.- La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informó que, debido a la interacción de diversos fenómenos meteorológicos, como el monzón mexicano, circulaciones ciclónicas y canales de baja presión, durante este martes se registraron lluvias de moderadas a fuertes en distintas regiones de Coahuila. Las precipitaciones se concentraron principalmente en la región Norte.

Desde la mañana, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó sobre las condiciones meteorológicas previstas. Además, emitió alertamientos preventivos y mantuvo comunicación permanente con las 38 Unidades Municipales de Protección Civil y los cuerpos de emergencia. El objetivo fue monitorear las zonas de riesgo y atender cualquier incidencia que pudiera presentarse.

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En Ciudad Acuña se registra un acumulado cercano a los 40 milímetros de precipitación. Esto ha generado escurrimientos superficiales, el cierre preventivo de diversos vados y acumulaciones de agua en algunas viviendas. Hasta el momento no se reportan daños mayores.

Asimismo, el caudal del río Bravo aumentó de 43.90 a 130 metros cúbicos por segundo. Por ello, las autoridades mantienen una vigilancia permanente sobre su comportamiento.

De acuerdo con el pronóstico para las próximas 24 horas, las regiones Norte y Cinco Manantiales continuarán siendo las de mayor atención. Se estiman acumulados de entre 44.45 y 76.2 milímetros, con registros puntuales de hasta 101.6 milímetros.

En las regiones Carbonífera y Centro-Desierto se prevén acumulados de entre 6.35 y 25.4 milímetros, con registros puntuales de hasta 44.45 milímetros. Para las regiones Laguna y Sureste se esperan lluvias ligeras, con acumulados de entre 0.25 y 6.35 milímetros y registros aislados de hasta 12.7 milímetros.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni daños de consideración. Únicamente se tiene conocimiento de algunos vehículos varados en distintos vados debido al paso de la corriente.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas en coordinación con las autoridades municipales y los cuerpos de auxilio. Por ello, exhortó a la población a evitar cruzar vados, arroyos o zonas inundadas. También pidió mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender en todo momento las recomendaciones de las autoridades.

En caso de emergencia, la dependencia pidió comunicarse al 911.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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