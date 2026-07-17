Prevén aumento gradual del caudal del Río Bravo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El coordinador regional de Protección Civil del Gobierno de Coahuila, Francisco Contreras Obregón, informó que el incremento en el caudal del Río Bravo no alcanzará niveles históricos y aseguró que la creciente prevista para este viernes se desarrollará de manera gradual, sin representar un escenario similar al registrado durante el huracán Alex en 2010. Explicó que, de acuerdo con información de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), el caudal alcanzaría alrededor de 2 mil metros cúbicos por segundo entre las 17:00 y las 18:00 horas. A las 6:00 de la mañana de este viernes el registro era de 880 metros cúbicos por segundo, mientras que la noche anterior se encontraba cercano a los 500 metros cúbicos por segundo.

ANTECEDENTES DEL RÍO Contreras Obregón recordó que el mayor antecedente histórico ocurrió en 2010, durante los efectos del huracán Alex, cuando el Río Bravo alcanzó 6 mil 667 metros cúbicos por segundo, superando incluso la marca registrada en 1998 con la tormenta tropical Charlie, cuando se reportaron 6 mil 600 metros cúbicos por segundo. En aquella ocasión, el nivel del río llegó prácticamente hasta el Puente Internacional I. Precisó que el aumento actual del caudal no proviene de las lluvias registradas en Kerrville o Uvalde, Texas, ya que esos escurrimientos desembocan hacia el Golfo de México a través del río Nueces. En cambio, explicó que el incremento obedece principalmente a las aportaciones de arroyos y ríos ubicados aguas abajo de la presa La Amistad, tanto en Estados Unidos como en México, entre ellos el arroyo Las Vacas, así como los ríos San Rodrigo y San Diego. BENEFICIO PARA PRESAS El funcionario señaló que estas precipitaciones beneficiarán el almacenamiento de la presa Falcón y contribuirán a disminuir significativamente las condiciones de sequía que afectaban a la franja norte de Coahuila. Indicó que, tras un periodo de sequía severa y extrema, las condiciones podrían mejorar hacia niveles moderados, aunque será necesario esperar la actualización oficial del Monitor de Sequía de México.

Contreras Obregón destacó que las lluvias representan un importante beneficio para el sector agropecuario y para las presas de la región, entre ellas La Fragua, San Miguel, Centenario, Don Martín y la represa El Orégano, las cuales registraron una importante captación de agua gracias a las recientes precipitaciones.