PRI celebrará su 97 aniversario con Festival Parrillero, en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 13 marzo 2026
    PRI celebrará su 97 aniversario con Festival Parrillero, en Piedras Negras
    La convocatoria está abierta a toda la población, sin restricciones, dieron a conocer en una conferencia de prensa. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El evento busca fortalecer la convivencia comunitaria en un ambiente familiar y gastronómico.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con motivo del 97 aniversario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el organizador Sergio Rodríguez anunció la realización del Festival Parrillero 2026, un encuentro que busca fortalecer la convivencia comunitaria en un ambiente familiar y gastronómico.

El evento se llevará a cabo el próximo 11 de abril en el ejido San Isidro, donde se espera la participación de parrilleros locales y ciudadanos interesados en sumarse a esta tradición culinaria.

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Rodríguez destacó que la convocatoria está abierta a toda la población, sin restricciones, y que podrán participar tanto vecinos como ejidatarios de comunidades como San Isidro, Centinela, La Navaja y otros ejidos del municipio de Piedras Negras.

En cuanto a la logística, precisó que aún se define el punto de salida, pero confirmó que la sede será el ejido San Isidro, donde se concentrarán los asistentes. Los horarios y detalles específicos se darán a conocer posteriormente a quienes se registren en la convocatoria.

Las inscripciones estarán disponibles en las oficinas del PRI municipal, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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