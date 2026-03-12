Llegará Mercadito Mejora a Frontera, Arteaga y Piedras Negras este viernes
El programa ofrece más de 100 productos de la canasta básica a bajo costo y ha beneficiado a más de 106 mil familias en Coahuila
El Mercadito Mejora en tu Colonia continúa su recorrido por Coahuila. Este viernes 13 de marzo tendrá jornada en Frontera, Arteaga y Piedras Negras. El objetivo es acercar alimentos y artículos básicos a colonias, barrios y ejidos mediante jornadas itinerantes.
De acuerdo con la programación, el mercadito se instalará a las 10:00 de la mañana en el ejido 8 de Enero, en Frontera; a las 11:00 horas en el ejido Huachichil, en Arteaga; mientras que en Piedras Negras se realizará a las 18:00 horas en la colonia Los Montes, en la calle Sierra del Colorado esquina con Sierra Mojada.
Al respecto, el coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, ha mencionado que el programa busca llegar a distintos sectores del estado para apoyar directamente a las familias.
“Frutas, verduras, abarrotes, productos de limpieza y materiales para la construcción; tenemos todo para apoyar su economía y respaldar a las familias que más lo necesitan”, comentó.
En algunas jornadas incluso se logran reducir aún más los precios de productos básicos, ya que funcionarios y autoridades invitadas realizan aportaciones para abaratar artículos como el huevo o la tortilla —que ha bajado de $25 hasta un peso—, con el fin de que sean más accesibles para la población.
De acuerdo con cifras del programa, desde 2024 se han realizado 495 ediciones del Mercadito Mejora, beneficiando a más de 106 mil familias en todo el estado.
Solo en 2025 se llevaron a cabo 410 jornadas, mientras que en lo que va de 2026 ya se han realizado casi 50, con presencia en distintas regiones de Coahuila.