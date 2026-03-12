Llegará Mercadito Mejora a Frontera, Arteaga y Piedras Negras este viernes

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 12 marzo 2026
    Llegará Mercadito Mejora a Frontera, Arteaga y Piedras Negras este viernes
    Desde el 2024 y hasta la fecha, el Mercadito ha tenido casi 500 ediciones a lo largo y ancho del estado. CORTESÍA

El programa ofrece más de 100 productos de la canasta básica a bajo costo y ha beneficiado a más de 106 mil familias en Coahuila

El Mercadito Mejora en tu Colonia continúa su recorrido por Coahuila. Este viernes 13 de marzo tendrá jornada en Frontera, Arteaga y Piedras Negras. El objetivo es acercar alimentos y artículos básicos a colonias, barrios y ejidos mediante jornadas itinerantes.

De acuerdo con la programación, el mercadito se instalará a las 10:00 de la mañana en el ejido 8 de Enero, en Frontera; a las 11:00 horas en el ejido Huachichil, en Arteaga; mientras que en Piedras Negras se realizará a las 18:00 horas en la colonia Los Montes, en la calle Sierra del Colorado esquina con Sierra Mojada.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca en Frontera campaña de descacharrización para prevenir dengue, zika y chikungunya

Al respecto, el coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, ha mencionado que el programa busca llegar a distintos sectores del estado para apoyar directamente a las familias.

“Frutas, verduras, abarrotes, productos de limpieza y materiales para la construcción; tenemos todo para apoyar su economía y respaldar a las familias que más lo necesitan”, comentó.

$!Son más de 100 productos los que se acercan a precios accesibles.
Son más de 100 productos los que se acercan a precios accesibles. CORTESÍA

En algunas jornadas incluso se logran reducir aún más los precios de productos básicos, ya que funcionarios y autoridades invitadas realizan aportaciones para abaratar artículos como el huevo o la tortilla —que ha bajado de $25 hasta un peso—, con el fin de que sean más accesibles para la población.

De acuerdo con cifras del programa, desde 2024 se han realizado 495 ediciones del Mercadito Mejora, beneficiando a más de 106 mil familias en todo el estado.

Solo en 2025 se llevaron a cabo 410 jornadas, mientras que en lo que va de 2026 ya se han realizado casi 50, con presencia en distintas regiones de Coahuila.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales
Canasta Básica
Mercados

Localizaciones


Arteaga
Coahuila
Piedras Negras

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gasolina, a 24 pesos todavía

Gasolina, a 24 pesos todavía
true

México empezó a joderse cuando AMLO llegó al poder
true

POLITICÓN: Coahuila: INE exige imparcialidad al IEC ante señales de favoritismo
En varias entidades del país el combustible continúa vendiéndose dentro del límite establecido en el pacto voluntario.

Más del 90% de gasolineras en Coahuila mantiene la Magna por debajo de 24 pesos
El logotipo del grupo de piratería informática Handala, vinculado a Irán, apareció en las páginas de inicio de sesión de las empresas durante el ciberataque, según el Wall Street Journal.

Un grupo de hackers vinculado a Irán lanza un ciberataque contra una empresa médica de EU
Reinauguración de canchas, presencia de alumnos, docentes, padres de familia y autoridades presentes.

Colegio Maestras de la Fuente inaugura nuevos espacios deportivos para secundaria
Estados Unidos negocia la extradición de Alex Saab, un empresario multimillonario vinculado a Nicolás Maduro, el presidente venezolano detenido, según siete venezolanos y estadounidenses familiarizados con el asunto.

EU pide la extradición de Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro
Elementos clave en la investigación sobre Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en el Reino Unido, incluyendo la fotografía de 2001 que fue pieza central de las denuncias de Virginia Giuffre.

La policía británica se negó a investigar a Epstein. ¿Por qué?