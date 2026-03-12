Llegará Mercadito Mejora a Frontera, Arteaga y Piedras Negras este viernes

El Mercadito Mejora en tu Colonia continúa su recorrido por Coahuila. Este viernes 13 de marzo tendrá jornada en Frontera, Arteaga y Piedras Negras. El objetivo es acercar alimentos y artículos básicos a colonias, barrios y ejidos mediante jornadas itinerantes.

De acuerdo con la programación, el mercadito se instalará a las 10:00 de la mañana en el ejido 8 de Enero, en Frontera; a las 11:00 horas en el ejido Huachichil, en Arteaga; mientras que en Piedras Negras se realizará a las 18:00 horas en la colonia Los Montes, en la calle Sierra del Colorado esquina con Sierra Mojada.

Al respecto, el coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, ha mencionado que el programa busca llegar a distintos sectores del estado para apoyar directamente a las familias.

“Frutas, verduras, abarrotes, productos de limpieza y materiales para la construcción; tenemos todo para apoyar su economía y respaldar a las familias que más lo necesitan”, comentó.